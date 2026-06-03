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Gli SMASHING PUMPKINS celebrano l’anniversario dell’album Gish con due nuove versioni in vinile

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Prima che gli Smashing Pumpkins fossero la band iconica, vincitrice di un GRAMMY® Award, che ha definito una generazione e che i fan conoscono e amano da decenni, erano un giovane gruppo che cercava di farsi strada nella vivace scena rock dei primi anni ’90. Trentacinque anni fa, gli Smashing Pumpkins si presentarono al mondo con Gish, un album di debutto che sarebbe diventato uno dei dischi più importanti dei primi anni ’90.

Per celebrare il 35° anniversario dell’album, sono disponibili da oggi QUI le seguenti versioni in vinile:

  • vinile grigio da 180 grammi, con splatter rosa e viola, all’interno della confezione originale del 1991, in edizione limitata;
  • Vinile nero standard da 180 grammi, nella confezione originale del 1991.

Riflettendo sull’eredità dell’album, Jimmy Chamberlin ha dichiarato: “Gish incarna tutte le nostre speranze, le nostre aspirazioni e le nostre capacità in quel periodo straordinario, offrendo agli ascoltatori uno sguardo privilegiato sulle intuizioni e sull’energia creativa che avrebbero poi definito l’identità artistica degli Smashing Pumpkins”

Originariamente pubblicato il 28 maggio 1991 per Caroline Records, Gish divenne uno degli album indipendenti di maggior successo della sua epoca e uno degli album rock indipendenti di maggior successo commerciale dei primi anni ’90, contribuendo a ridefinire le possibilità della musica alternativa su un’etichetta indipendente. Gli Smashing Pumpkins registrarono l’album con il produttore Butch Vig agli Smart Studios di Madison. Sebbene a volte associati al grunge nei primi tempi, gli Smashing Pumpkins erano molto più di questo, la band mescolava rock, metal, psichedelia, pop e shoegaze. L’album preparò il terreno per l’incredibile successo che i Pumpkins avrebbero vissuto per il resto del decennio, grazie anche a brani come “I Am One”, “Siva” e “Rhinoceros” che avrebbero poi contribuito a portare Gish al disco di Platino. L’influenza di un album di tale portata continua a farsi sentire di generazione in generazione, con numerose testate specializzate che lo considerano uno degli album musicali più importanti nella storia del rock.

Le ristampe di Gish sono l’ultimo capitolo di una serie di iniziative dedicate ai grandi successi dei primi anni degli Smashing Pumpkins.

L’anno scorso in occasione del 30° anniversario di Mellon Collie And The Infinite Sadness, certificato diamante, è stata pubblicata una ristampa in vinile deluxe con registrazioni live inedite dal tour mondiale a supporto dell’album, una reinterpretazione speciale delle hit di Mellon Collie realizzata insieme alla Lyric Opera Of Chicago.

Pubblicata lo stesso anno anche la ristampa per il 25° anniversario di Machina/The Machines Of God.

Gli Smashing Pumpkins hanno inoltre annunciato il tour Rats In A Cage, in programma da settembre a novembre, che vedrà la band esibirsi in due set distinti: uno che celebra Mellon Collie And The Infinite Sadness e uno che attraversa quasi quattro decenni di successi della band, con brani che vanno da Gish al loro ultimo album, Aghori Mhori Mei.

DATE TOUR

Wed, Sep 30   Columbus, OH — Schottenstein Center 

Fri, Oct 2          Boston, MA — TD Garden 

Sat, Oct 3        Baltimore, MD — CFG Bank Arena 

Sun, Oct 4       Brooklyn, NY — Barclays Center 

Tue, Oct 6        Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena 

Wed, Oct 7      Hamilton, ON — TD Coliseum 

Fri, Oct 9          Montreal, QC — Bell Centre 

Sun, Oct 11    Madison, WI — Kohl Center 

Tue, Oct 13     St. Paul, MN — Grand Casino Arena 

Wed, Oct 14   Chicago, IL — United Center 

Fri, Oct 16       Charlotte, NC — Spectrum Center 

Sat, Oct 17      Jacksonville, FL — VyStar Veterans Memorial Arena 

Sun, Oct 18    Tampa, FL — Benchmark International Arena 

Tue, Oct 20     Indianapolis, IN — Gainbridge Fieldhouse 

Wed, Oct 22   Nashville, TN — The Truth 

Sat, Oct 24      Oklahoma City, OK — Paycom Center 

Sun, Oct 25    Austin, TX — Moody Center 

Tue, Oct 27     Denver, CO — Ball Arena 

Thu, Oct 29     Salt Lake City, UT — Delta Center

Fri, Oct 30       Las Vegas, NV — MGM Grand Garden Arena 

Sun, Nov 1      Portland, OR — Moda Center 

Tue, Nov 3       Calgary, AB — Scotiabank Saddledome 

Thu, Nov 5       Vancouver, BC — Rogers Arena 

Fri, Nov 6         Seattle, WA — Climate Pledge Arena 

Sun, Nov 8      San Jose, CA — SAP Center 

Wed, Nov 11 Phoenix, AZ — Mortgage Matchup Center 

Thu, Nov 12    Los Angeles, CA — Kia Forum 

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