Gli IMAGINE DRAGONS festeggiano 10 anni dall’album d’esordio “Night Visions”

Il 9 settembre 2022, in occasione del 10° anniversario dell’album di debutto, la band multi-platino Imagine Dragons, vincitrice di un GRAMMY®, pubblicherà la versione Expanded Edition di Night Visions (uscito il 4 settembre 2012).

Oltre all’album originale, la nuova edizione contiene altre 9 tracce in studio e 2 brani inediti intitolati “Love of Mine” e “Bubble“. L’Expanded Edition sarà disponibile su tutti i Digital Store e nei formati fisici: 2LP (con copertina originale + una cover litografata celebrativa) e 2CD.

Night Visions (7 dischi di platino in USA e 2 in Italia),pubblicato originariamente il 4 settembre 2012, ha aperto la strada ad un nuovo audace futuro per la musica rock. Si è piazzato al #2 della Billboard Top 200, ha prodotto alcuni tra i brani più efficaci ed inimitabili dell’ultimo decennio e la punta di diamante “Radioactive” (14 volte platino) ha ottenuto un GRAMMY® Award nella categoria “Best Rock Performance” e la nomination per “ Record of the Year “. L’album ha inoltre occupato una posizione all’interno della Billboard Top 200 per 408 settimane.

Certificato platino e multiplatino in 15 paesi, Night Visions comprende brani come “Radioactive”, “Demons”, “It’s Time”, “On Top Of The World”, “Bleeding Out”, “Amsterdam” e “Hear Me”.

Tracklist completa di Night Visions (Expanded Edition) di seguito.

TRACKLIST:

CD1

Radioactive Tiptoe It’s Time Demons On Top Of The World Amsterdam Hear Me Every Night Bleeding Out Underdog Nothing Left To Say / Rocks

CD2