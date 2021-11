FRANZ FERDINAND: esce l’11 marzo la raccolta “Hits To The Head”

I Franz Ferdinand annunciano oggi Hits To The Head, la raccolta dei loro più grandi successi che ripercorre la carriera della band e sarà pubblicata l’11 marzo 2022 su Domino. Conterrà anche i due brani inediti “Billy Goodbye” e “Curious”, prodotti da Alex Kapranos, Julian Corrie e Stuart Price (Dua Lipa, Madonna, Pet Shop Boys).



La musica dei Franz Ferdinand (che loro stessi hanno definito come “musica per far ballare le ragazze”) continua a travolgere il mondo e loro sono diventati, in quasi 20 anni di carriera, una delle più grandi band inglesi, amatissimi dal pubblico e della critica, con oltre 10 milioni di copie di dischi vendute, 1,2 miliardi di stream, 14 platini, vittorie a Brit, Ivor Novello e Mercury Prize Awards, nomination ai Grammy e oltre 6 milioni di biglietti venduti per i loro incredibili concerti.

Hits To The Head sarà disponibile su CD, CD in versione Deluxe, 2LP gatefold rosso, esclusivo 2LP gatefold oro in edizione limitata D2C e cassetta. CD e vinili includono inoltre le note di JD Beauvallet (ex direttore di Les Inrockuptibles) ed esclusive foto inedite. L’album sarà disponibile anche su tutti gli store digitali.

Sulla tracklist dell’album, il cantante Alex Kapranos racconta: “È stato come scegliere la setlist di un festival: vuoi suonare i brani che sai che il pubblico vorrà sentire. Le hit. E quindi portiamo le hit sul palco. E dritte ai cuori e ai piedi delle persone. Questo significa includere sicuramente i singoli, ma anche tutti quei brani che sai che sono in qualche modo speciali per la band e per il pubblico, tipo ‘Outsiders’. Poi ci abbiamo aggiunto anche due inediti registrati lo scorso anno: ‘Billy Goodbye’ e ‘Curious’, entrambi co-prodotti in fase finale con Stuart Price. Ho degli amici che pensano che tu non sia un ‘vero fan’ se hai i best of ma non l’intera discografia di un artista. Io non sono d’accordo. Penso alla collezione di dischi che avevano i miei quando ero bambino. C’erano tantissime compilation su vinile e sono molto grato che avessero Changes o Roller Gold. È partito tutto da quei vinili”.

I Franz Ferdinand hanno firmato con Domino a maggio del 2003 e pubblicato il loro primo singolo “Darts Of Pleasure” poco dopo. Il secondo singolo “Take Me Out” è esploso, diventando una hit mondiale e anticipando il loro album d’esordio che ha venduto quasi 4 milioni di copie.



I successivi You Could Have It So Much Better (2005), Tonight: Franz Ferdinand (2009), Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013) e Always Ascending (2018) li hanno visti definire il loro sound e lavorare con alcuni dei produttori più all’avanguardia dei nostri giorni, come Dan Carey, Joe Goddard e Alexis Taylor degli Hot Chip, Todd Terje e Philippe Zdar. Dopo aver calcato da headliner i palchi di festival come Reading & Leeds, Rock En Seine, Primavera and All Points East, i Franz Ferdinand sveleranno presto le date di un tour che li porterà in giro per il mondo.

Ecco la tracklist di Hits To The Head:

01 Darts Of Pleasure

02 Take Me Out

03 The Dark Of The Matinée

04 Michael

05 This Fire

06 Do You Want To

07 Walk Away

08 The Fallen

09 Outsiders

10 Lucid Dreams

11 Ulysses

12 No You Girls

13 Right Action

14 Evil Eye

15 Love Illumination

16 Stand On The Horizon

17 Always Ascending

18 Glimpse Of Love

19 Curious

20 Billy Goodbye