EDDIE VEDDER: è uscito il nuovo singolo “The Haves” tratto da “Earthling”

E’ uscito “The Haves”, il nuovo singolo di Eddie Vedder, che anticipa il prossimo lavoro solista dell’artista, “Earthling” in uscita il prossimo anno. E’ possibile preordinare sul sito ufficiale dei Pearl Jam il formato CD del disco che sarà disponibile da venerdì 11 febbraio 2022.

“The Haves” è una canzone molto intima, in cui la voce dell’artista, profonda e delicata, è accompagnata da una chitarra che apre il brano, ma non prende mai il sopravvento sulla musicalità e sulla ritmicità costante della batteria presente in sottofondo.

Il nuovo album di Eddie Vedder, “Earthling”, è stato anticipato anche dal singolo “Long Way”, pubblicato a settembre 2021, per il quale l’artista ha lavorato per la prima volta con il produttore e vincitore di un Grammy Award, Andrew Watt.

Insieme ai Pearl Jam, Eddie Vedder sarà in Italia per un’unica data, in programma il 25 giugno 2022 a Imola.