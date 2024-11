COHEED AND CAMBRIA: esce il 15 marzo 2025 il nuovo album “The Father of Make Believe”

I COHEED AND CAMBRIA annunciano il nuovo album “The Father of Make Believe”, in uscita il 14 marzo 2025 su Virgin Music Group. Il nuovo full-length è il decimo album nella discografia della band newyorkese e prosegue la narrazione dell’universo di The Amory Wars / Vaxis, dopo l’album del 2022 “Vaxis Act II: A Window of the Waking Mind”, che ha ottenuto il successo di critica e il primo singolo della carriera nella Top 10 delle radio con il singolo “Shoulders”.

Il commento del cantante e chitarrista Claudio Sanchez in merito al nuovo singolo:

“Questa canzone ci ricorda che quando si cerca qualcosa di meglio nella vita non si riesce ad apprezzare a pieno ciò che già si ha.

Con ogni album cerco di ‘superare’ quello precedente, o almeno di fare qualcosa che suoni in modo diverso ed evoluto. Credo che questa lotta iniziale si sia aggiunta alla sensazione di avere una sorta di crisi musicale di mezza età… questa costante battaglia interiore alla ricerca della liberazione e della crescita creativa… l’incertezza che sia la strada giusta. Questo ha richiesto più impegno all’inizio ma alla fine credo che ne sia valsa la pena.”

Un modo per approcciarsi a “The Father of Make Believe” è che i Coheed and Cambria affermano il desiderio di andare avanti onorando una storia straordinaria. Un altro: una serie di domande, emozioni e pensieri in guerra tra loro, “a war within myself”, come dice Sanchez. L’aspetto che apre un nuovo terreno è il modo in cui Sanchez abbraccia il ruolo di protagonista. Spesso il chitarrista ha usato canzoni epiche per mascherare le storie che voleva raccontare: le riflessioni su un padre tossicodipendente, i ricordi dell’amato nonno, le paure di crescere un figlio in un mondo crudele, l’ansia di perdere l’amore della sua vita. Questa volta scrive più direttamente della sua vita e, soprattutto, della sua carriera. Sanchez è il padre della narrazione che osserva il mondo che ha creato.

L’anno prossimo, i Coheed and Cambria si uniranno a Tool, Primus, Mastodon, Eagles of Death Metal e altri per il festival Tool in the Sand nella Repubblica Dominicana a marzo, prima di partecipare a 2000 Trees con Kneecap, Taking Back Sunday, Alexisonfire e altri eventi nel Regno Unito a luglio.