THRICE + COHEED and CAMBRIA + Touché Amorè in concerto il 28 Ottobre a Bologna

Dopo un’attesa fin troppo lunga, è con emozione che Hellfire Booking Agency, in collaborazione con Erocks Production, annuncia i Thrice, Coheed and Cambria e Touché Amoré!

Nati a fine Anni ’90, i Thrice sono indubbiamente uno dei gruppi post-hardcore più importanti dell’intero periodo, in grado di tener testa a leggende quali Glassjaw e Thursday. Con un rapporto istintivo quanto premuroso e travolgente nei confronti della propria forza compositiva, i Thrice attraversano innumerevoli confini fra generi album dopo album, esplorando ogni aspetto musicale e introspettivo con spiglio e dinamismo, senza mai sacrificare la scintilla ‘core che li ha fatti esplodere in primo momento. Dal punk all’hardcore, dall’hard rock all’indie, i Thrice si aggiudicano un posto d’onore nelle Top Five di tutto il mondo con la stessa naturalezza con cui conquistano ogni palcoscenico su cui mettono piede dalla loro formazione, affiancando a più riprese iniziative di beneficienza e organizzazioni no profit.

Cori epocali, testi trascinanti e sound in continuo mutamento: se c’è qualcosa da aspettarsi dai Coheed and Cambria è di non potersi mai aspettar niente di previsto. Con un sound che miscela prog rock, pop, heavy metal e post hardcore, i Coheed and Cambria seguono la visione del vocalist, compositore e chitarrista Claudio Sanchez, la cui visione artistica si estende addirittura all’illustrazione e alla scrittura. Un talento che porterà la band a comporre nove album in studio, di cui ben otto danno vita al concept science-fiction delle «Amory Wars»: un’avventura così travolgente da valere ai Coheed and Cambria innumerevoli posti nella Billboard Top Ten così come nelle classifiche Hard Rock Albums, Top Rock Albums e Alternative Albums. Un’impresa mica da tutti.

Post hardcore e screamo nudo e viscerale sono gli ingredienti essenziali per la miscela straziante e caustica dei Touché Amoré, quintetto corrosivo direttamente da Los Angeles. Radicati nelle influenze di Jawbox e Converge, i Touché Amoré sono un punto di riferimento multi-genere, con i loro testi di sfogo carichi di prosa e esistenzialismo, una discografia a più riprese nelle più importanti classifiche alternative, rock e hard rock, e una reputazione di culto in ogni angolo del pianeta. Brutali, onesti fino a ferire e perennemente alla ricerca di un modo per essere sé stessi malgrado sé stessi, i Touché Amoré sono un vero e proprio conforto sconfortante.

I Thrice, accompagnati da Coheed and Cambria e Touché Amoré, passeranno per un’unica data autunnale il prossimo ottobre, per dar vita a una serata che si prospetta ben più che toccante. Se cercate la catarsi, non potete mancare. Ci vediamo all’Estragon.

28 OTTOBRE 2022 | ESTRAGON, BOLOGNA

