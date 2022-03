CARMEN CONSOLI: 25 anni di “Confusa e Felice”

In occasione del 25° Anniversario dell’uscita, Universal Music pubblica per la prima volta in vinile “Confusa e felice”, secondo album di Carmen Consoli, il disco che ha reso popolare la cantantessa, artista dallo stile unico e originale, atipica rispetto al panorama musicale femminile.

Il brano Confusa e felice, che dà il titolo all’album, viene presentato al Festival di Sanremo 1997 e purtroppo subito eliminato; allo stesso tempo però conquista immediatamente pubblico e critica, diventando in seguito una tra le canzoni più amate dell’artista catanese.

“Confusa e felice” è un album poetico ed intenso, un’opera che riesce ad unire alla delicatezza delle melodie l’attitudine rock, confermando definitivamente il talento della Consoli. L’album viene pubblicato il 19 aprile 1997 e debutta al sesto posto della classifica ufficiale di vendita, ottenendo il disco di platino con oltre 130.000 copie vendute.

L’album contiene brani di una bellezza non retorica tra cui Bonsai #2, Venere, La bellezza delle cose, Fino all’ultimo, Per niente stanca, Un sorso in più. I testi, profondi e introspettivi, sono delle vere poesie e gli arrangiamenti non lasciano spazio alla banalità.

I brani più acustici vengono registrati in presa diretta in studio, ed è la stessa Carmen che sceglie, tra le varie versioni, quella che le sembra più convincente.

La copertina delle due deluxe edition è stata realizzata per l’occasione dal laboratorio Grafico e Design di Alberto Bettinetti in arte “Zanzara”. Nelle nuove edizioni deluxe, una limitata e numerata con LP colorato e una con LP standard black, sono contenute tre bonus track dal vivo: Venere (Acoustic live version), Confusa e Felice (Acoustic live version), Per niente stanca (Live Alcatraz, Milano).

“Confusa e felice è più estremista del suo predecessore ma ciò che più mi importa è rimanere fedele a me stessa, e comunque realizzare qualcosa di cui domani possa ancora andar fiera. Il mio obiettivo è crescere artisticamente e scrivere canzoni significative e dunque non posso perdermi nei meandri dell’apparenza”. * tratto da Carmen Consoli – Quello che sento, F. Guglielmi – GIUNTI Editore 2006

Il 15 aprile 2022 il vinile sarà disponibile in 3 formati:

Deluxe Edition Gatefold con LP 180g colorato + CD con bonus tracks in edizione limitata e numerata

Deluxe Edition Gatefold con LP 180g standard black + CD con bonus tracks

LP Standard Edition Gatefold

Tracks

LATO A

Bonsai #1 Uguale a Ieri Diversi Confusa e Felice Fidarmi delle tue carezze Un sorso in più

LATO B

Venere Per niente stanca Fino all’ultimo Blunotte La bellezza delle cose Bonsai #2

Bonus Tracks