BOARDS OF CANADA: guarda il video di “Prophecy At 1420 MHz” che anticipa il nuovo album

Ascolta “Introit” e “Prophecy At 1420 MHz”, la prima musica tratta da Inferno, in uscita il 29 maggio 2026 su Warp.



Il video ufficiale è diretto da Robert Beatty.



Inferno sarà disponibile in edizione speciale limitata in 2LP in vinile rosso in triplo gatefold con un libretto di 16 pagine, oltre che in 2LP nero standard, in CD e in formato digitale.

A tredici anni dalla loro ultima uscita, Inferno è il tanto atteso quinto album in studio del duo composto da Michael Sandison e Marcus Eoin, e contiene 18 brani inediti.



Il 28 maggio verranno organizzati dei listening party in alcuni negozi di dischi per festeggiare l’uscita dell’album. La lista dei negozi verrà condivisa presto.

Inferno track list:

01 Introit

02 Prophecy At 1420 MHz

03 Hydrogen Helium Lithium Leviathan

04 Age Of Capricorn

05 Father And Son

06 Somewhere Right Now In The Future

07 Naraka

08 Acts Of Magic

09 Memory Death

10 The Word Becomes Flesh

11 Into The Magic Land

12 Blood In The Labyrinth

13 Deep Time

14 All Reason Departs

15 Arena Americanada

16 The Process

17 You Retreat In Time And Space

18 I Saw Through Platonia