BOARDS OF CANADA: guarda il video di “Prophecy At 1420 MHz” che anticipa il nuovo album

Ascolta “Introit” e “Prophecy At 1420 MHz”, la prima musica tratta da Inferno, in uscita il 29 maggio 2026 su Warp.
Il video ufficiale è diretto da Robert Beatty.
Inferno sarà disponibile in edizione speciale limitata in 2LP in vinile rosso in triplo gatefold con un libretto di 16 pagine, oltre che in 2LP nero standard, in CD e in formato digitale.
A tredici anni dalla loro ultima uscita, Inferno è il tanto atteso quinto album in studio del duo composto da Michael Sandison e Marcus Eoin, e contiene 18 brani inediti.
Il 28 maggio verranno organizzati dei listening party in alcuni negozi di dischi per festeggiare l’uscita dell’album. La lista dei negozi verrà condivisa presto.
Inferno track list:
01 Introit
02 Prophecy At 1420 MHz
03 Hydrogen Helium Lithium Leviathan
04 Age Of Capricorn
05 Father And Son
06 Somewhere Right Now In The Future
07 Naraka
08 Acts Of Magic
09 Memory Death
10 The Word Becomes Flesh
11 Into The Magic Land
12 Blood In The Labyrinth
13 Deep Time
14 All Reason Departs
15 Arena Americanada
16 The Process
17 You Retreat In Time And Space
18 I Saw Through Platonia