SZIGET Festival 2025: vinci una coppia di biglietti per il festival dI Budapest

Tra tre mesi inizia il Sziget Festival (Budapest dal 6 all’11 agosto 2025), si chiude la line up compresi gli artisti italiani e inizia un nuovo capitolo per il festival, nuova organizzazione dell’area e nuove proposte per passare una settimana all’insegna del divertimento tra musica, cultura, sport e relax.

Sziget Festival chiude la line up, ti aspettano: A$AP Rocky, Post Malone, Shawn Mendes, Chappell Roan, Charli XCX, Anyma, Nelly Furtado, Michael Kiwanuka, FKA Twigs, Kiss Of Life, Empire of the Sun, Justice, Papa Roach, Caribou, Armin Van Buuren e molti altri.

Un nuovo capitolo per il Sziget

Sziget Festival si prepara a inaugurare nel 2025 una nuova fase della sua storia, mantenendo la sua atmosfera inconfondibile e la varietà di contenuti che lo hanno sempre contraddistinto, ma con un importante slancio verso l’innovazione. La struttura dei programmi è stata completamente ripensata, sempre offrendo un’esperienza continua attiva 24 ore su 24, con spazi riorganizzati e nuove aree tematiche che caratterizzeranno il festival.

Tamás Kádár, CEO del Sziget, ha spiegato che l’identità del festival resta salda nei suoi valori fondamentali, centrata su emozioni, esperienze e cultura, ma viene adattata alle esigenze di un pubblico in continua evoluzione, sempre con l’obiettivo di offrire un’esperienza memorabile. Il ponte K, l’ingresso iconico al festival, sarà trasformato in un portale visivo spettacolare, con una moltitudine di uccelli colorati che sorvoleranno le sue arcate, accogliendo i visitatori in una nuova area per l’accoglienza. Si spostano anche le venue storiche come: Cirque du Sziget, il Magic Mirror e il Vándor Vurstli.

L’Italia protagonista al Sziget Festival con una line-up ricca e trasversale

Anche quest’anno l’Italia sarà protagonista al Sziget Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dal pubblico italiano, da sempre tra i primi per affluenza. La presenza tricolore riflette pienamente l’eclettismo che da sempre caratterizza il festival: dal rock alternativo all’elettronica, passando per l’indie-pop, l’urban e la techno più spinta. La line-up italiana combina nomi già affermati e talenti emergenti pronti a conquistare la nuova scena musicale.

Si aggiungono gli artisti italiani alla line up: Fast Animals And Slow Kids, Whitemary, Anna Castiglia, Beba, Materazi Future Club, Savana Funk, Comrad, Kyoto, Gobbi, Aurevoir Sofia, 999999999, Agents Of Time, Mathame, Vomee, Zatox, Carlo Chicco, Eva Bloo, Kiras, Fab Mayday, AmA DJ, Stefano di Matteo, Lurayana e Chroma Sound System e 18K.