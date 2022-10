The very best of JOHN WILLIAMS: vinci i biglietti per i concerti di Milano, Bologna e Padova

Il repertorio del genio della musica cinematografica per la prima volta in Italia con un’orchestra di 70 elementi. Daniel Simon – Produttore dello spettacolo – e Matthias G. Kendliger – Direttore dell’orchestra di 70 musicisti – presentano con ZED!, per la prima volta in Italia, il meglio di John Williams dal vivo in concerto.

The Very Best Of John Williams

sabato 15 Ottobre – Teatro Verdi Firenze

domenica 16 Ottobre – Teatro Dal Verme Milano

lunedì 17 Ottobre – Teatro Colosseo Torino

martedì’ 18 Ottobre – Gran Teatro Morato Brescia

mercoledì 19 Ottobre – Teatro Europauditorium Bologna

giovedì 20 Ottobre – Gran Teatro Geox Padova

Biglietti a questo link > https://ticketmasteritalia.46uy.net/johnwilliams

Kendlinger e la prestigiosa K&K Philharmonic con una magistrale esecuzione condurranno gli spettatori italiani in un viaggio nell’affascinante mondo di Williams. Attraverso lo spazio alla velocità della luce, nelle profondità del mare e nella magia della musica: un concerto dal vivo emozionante e potente. John Williams, il compositore di musica da film di maggior successo di sempre, ha lavorato con registi leggendari: Steven Spielberg e George Lucas. Nella sua carriera ha ricevuto 5 Oscar, 4 Golden Globe, 24 Grammy ed è stato nominato a livello internazionale più di 100 volte.