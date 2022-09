The very best of JOHN WILLIAMS: 6 concerti in Ottobre per Matthias G. Kendliger e la sua orchestra di 70 elementi

Da Star Wars a Harry Potter, da Schindler’s List a Indiana Jones, da Superman a Jurassic Park: un viaggio musicale nel mito di John Williams.

Daniel Simon – Produttore dello spettacolo – e Matthias G. Kendliger – Direttore dell’orchestra di 70 musicisti – presentano con ZED!, per la prima volta in Italia, il meglio di John Williams dal vivo in concerto.

Le 6 date di The Very Best Of John Williams

sabato 15 Ottobre 2022 Teatro Verdi Firenze

domenica 16 Ottobre 2022 Teatro Dal Verme Milano

lunedì 17 Ottobre 2022 Teatro Colosseo Torino

martedì’ 18 Ottobre 2022 Gran Teatro Morato Brescia

mercoledì 19 Ottobre 2022 Teatro Europauditorium Bologna

giovedì 20 Ottobre 2022 Gran Teatro Geox Padova

Biglietti a questo link > https://ticketmasteritalia.46uy.net/johnwilliams

Kendlinger e la prestigiosa K&K Philharmonic con una magistrale esecuzione condurranno gli spettatori italiani in un viaggio nell’affascinante mondo di Williams. Attraverso lo spazio alla velocità della luce, nelle profondità del mare e nella magia della musica: un concerto dal vivo emozionante e potente. John Williams, il compositore di musica da film di maggior successo di sempre, ha lavorato con registi leggendari: Steven Spielberg e George Lucas. Nella sua carriera ha ricevuto 5 Oscar, 4 Golden Globe, 24 Grammy ed è stato nominato a livello internazionale più di 100 volte.

Fondata da Kendlinger nel 2002 la K&K Philarmonic ha suonato nelle principali sale da concerto europee, come il KKL Luzern, il Musikverein a Vienna e l’Elbphilharmonie Hamburg, nonché a Berlino, Copenaghen, Oslo e Stoccolma; è stata nominata la migliore orchestra itinerante d’Europa, con un percorso in musica di oltre 100 concerti all’anno che ha già toccato19 Paesi, più di 130 Città e che è stata applaudita da oltre 2.000.000 di spettatori.

Il tour, rimandato a causa della pandemia, arriverà finalmente in Italia!