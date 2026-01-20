BRING ME THE HORIZON: al cinema il 25 e 28 marzo il film – concerto “L.I.V.E. in São Paulo”

Oggi i Bring Me The Horizon, band multi-platino vincitrice di un BRIT Award e nominata ai Grammy, annunciano L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment), un evento cinematografico rivoluzionario che porta su grande schermo il più grande concerto da headliner della band, tenutosi all’Allianz Parque Stadium di San Paolo davanti a una platea sold out di 50.000 fan.

Bring Me The Horizon: L.I.V.E. in São Paulo (Live Immersive Virtual Experiment) sarà proiettato nei cinema di tutto il mondo solo per due giorni, il 25 e il 28 marzo, con biglietti in vendita dall’11 febbraio alle ore 15.00.

Definito dalla band come il loro miglior show di sempre, L.I.V.E. in São Paulo espande l’universo visivo di POST HUMAN, fondendo una produzione cinematografica che unisce immagini dei fan e apparizioni di personaggi iconici come E.V.E, Selene e M8. Il risultato è un’esperienza audace e immersiva che si spinge oltre i confini del tradizionale film-concerto.

Co-diretto da CiRCUS HEaD, il film presenta una copertura multi-camera, spettacolari riprese con droni e contenuti inviati dai fan, offrendo un viaggio dinamico e da molteplici angolazioni che rispecchia l’intensità e la portata di quella notte. La performance attraversa l’intera evoluzione del catalogo dei Bring Me The Horizon — da Sempiternal e That’s the Spirit a amo e alla serie POST HUMAN.

Tra le band modern rock più influenti al mondo, vincitrici di un BRIT Award e nominate ai Grammy, i Bring Me The Horizon hanno venduto oltre 6,6 milioni di album a livello globale e totalizzato più di 9,4 miliardi di stream. L.I.V.E. in São Paulo non cattura solo una performance, ma un momento fondamentale della cultura musicale contemporanea.

Inoltre, la band ha annunciato anche l’uscita fisica e digitale di L.I.V.E. IN SÃO PAULO. Disponibile dal 10 aprile, l’album sarà pubblicato su tutte le principali piattaforme di streaming, oltre che in formato vinile e CD e racconterà tutta la scala, l’energia e l’emozione del più grande concerto da headliner dei Bring Me The Horizon fino a oggi.

Tracklist