BJÖRK presenta Apple Music Live: Björk (Cornucopia) e un’esclusiva intervista con Zane Lowe

Björk è la prossima artista a salire sul palco per Apple Music Live, la serie di esibizioni dal vivo che offre alle più grandi star della musica una piattaforma per entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo. In questo spettacolo per Apple Music Live, la musicista islandese, nota per la sua avanguardia e per le sue performance teatrali, eseguirà ‘Cornucopia’, uno spettacolo di animazione digitale unico nel suo genere, con sipari in movimento ed immagini VR del XXI secolo che vengono trasportate in un teatro del XIX secolo.

Il concerto è stato registrato a Lisbona e la scaletta per Apple Music Live: Björk (Cornucopia) è stata arrangiata per celebrare al meglio l’innovazione creativa di Björk, trasportando i fan in un viaggio attraverso le sue vivide composizioni degli inizi della sua carriera, come ‘Isobel’ e ‘Hidden Place’, fino ai lavori più ambiziosi come ‘Utopia’ del 2017 e ‘Fossora’ del 2023. Le canzoni, registrate dal vivo, saranno disponibili dopo la trasmissione in diretta, in Spatial Audio esclusivamente su Apple Music.

In una lunga conversazione, che andrà in onda domani su Apple Music 1, Björk racconta la sua carriera in un’esclusiva intervista con Zane Lowe, la prima davanti alle telecamere dell’ultimo decennio, offrendo ai fan uno sguardo raro sul suo processo creativo e sull’iconica donna che si nasconde dietro a questa straordinaria artista. Tra i temi affrontati, si parlerà anche di ‘Cornucopia’, il nuovo film incentrato sul clima, la collaborazione con l’apprezzato biologo Sir David Attenborough, di come crea la sua musica usando la tecnologia ed altro ancora.

Björk: The Zane Lowe Interview è andata in onda su Apple Music 1. La performance esclusiva Apple Music Live: Björk (Cornucopia) sarà trasmessa in anteprima sabato 25 gennaio alle 04.00 su Apple Music.

I fan potranno guardare lo spettacolo dal vivo e accedere al livestream on demand su Apple Music. Inoltre, potranno rivivere i momenti salienti dello show e riascoltare il catalogo essenziale dell’artista in Audio Spaziale, esclusivamente su Apple Music.