FRIDA KAHLO: Through the Lens of Nickolas Muray in mostra a Stupinigi (Torino) fino al 5 giugno

“Through the Lens of Nickolas Muray” è il viaggio emozionale nella vita dell’icona mondiale Frida Kahlo. Dopo lo stop forzato causa Covid a pochi giorni dall’apertura nel 2020, la mostra torna a Torino con un nuovo allestimento e nuovi contenuti. Per conoscere, vivere e comprendere l’essenza di un’artista emblema di forza, coraggio, talento e di un immenso amore.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/fridakahlo2022

Per la prima volta in Europa si svela al pubblico la collezione completa degli scatti su Frida di Nickolas Muray, suo amico di lunga data e amante. Su tutti, “Frida Kahlo on White Bench” la foto più iconica, nonchè linea grafica della mostra.

Sessanta scatti di Nickolas Muray nei momenti più segreti della vita della Kahlo, per far scoprire a tutto il pubblico la donna che si cela dietro l’artista e conoscerne i segreti. Un vero e proprio sguardo sulla Frida più intima e ancora sconosciuta, in un percorso fotografico organizzato dall’archivio Nickolas Muray attraverso GuestCurator Traveling Exhibition, LCC.

Il visitatore ha la possibilità di immergersi in un viaggio nei sentimenti e nelle emozioni che hanno caratterizzato la vita dell’artista attraverso le ricostruzioni degli ambienti di casa Azul, come la camera da letto col famoso letto d’arte e di sofferenza e lo studio in cui Frida creava. A completare l’ambientazione la riproduzione degli abiti e dei monili, per mostrare lo stile unico dell’artista, che si esprimeva attraverso un abbigliamento colorato ed accessori importanti di ispirazione etnica e tribale.

Frida with her pet eagle COYOACAN 1939

Nel percorso espositivo focus sugli amori di Frida, con le lettere originali scambiate con Nickolas Muray e il documentario “Artists in Love”, in collaborazione con SKY Arte, sulla relazione tormentata con Diego Rivera. Molti i contributi multimediali in mostra, caratteristica distintiva delle produzioni di Next Exhibition, come l’area immersiva posta nel cuore centrale della Citroniera di Ponente . Nell’area merchandising la nuovissima esperienza VR per “vedere con gli occhi di Frida”, uno sguardo appassionato nella celebre Casa Azul, grazie alla tecnologia degli Oculus Quest2, di ultimissima generazione.

FRIDA KAHLO: Through the Lens of Nickolas Muray

Dal 12 Marzo al 5 Giugno 2022

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Citroniera di Ponente

Piazza Principe Amedeo 7 – Nichelino (TO)

La mostra è aperta:

dal lunedì al giovedì 10 – 18

venerdì e sabato 10 – 20

domenica 10 – 18

Prezzo Intero: 16 €

Ridotto generico (over 65, under 12, partner, universitari): 14 €

Ridotto gruppi/cral (minimo 20 persone): 10 €

Ridotto scuole (minimo 15 alunni): 8 euro

Open (visitare la mostra in un giorno di apertura, senza decidere la data precisa al momento dell’acquisto; ideale nel caso si regali il biglietto per la mostra): 18 €

Photo credit © Nickolas Muray Photo Archive