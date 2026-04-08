PIT COCCATO: ascolta in anteprima l’EP “Corso Cavallotti 28”

Anticipato dai brani “Fuoco cammina con me” e “Torna a casa Lessie“, “Corso Cavallotti 28” è il nuovo EP di Pit Coccato e il suo primo lavoro in italiano. Al centro il tema della salute mentale che diventa il fulcro del racconto, affrontata con profondità e intimità, ma senza mai risultare opprimente. Pit Coccato si muove in uno spazio di riflessione, dove la vulnerabilità non è un limite, ma anzi l’essere consapevoli della propria fragilità diventa motivo di valorizzazione di noi stessi. Una presa di coscienza che parte da uno sguardo lucido sulla condizione della generazione contemporanea e delle sue tensioni, date dal sempre presente peso di una retorica del successo, dall’instabilità economica, dallo spettro della guerra, dalla rottura con il mondo degli adulti che sembra incapace di garantire un futuro più solido. Tensioni che incidono profondamente sull’equilibrio emotivo e che rendono la fragilità una condizione condivisa.

Al sound di Pit Coccato, dove chitarre elettriche e acustiche si uniscono con arrangiamenti di derivazione prevalentemente anglosassone, ispirandosi a band come Radiohead, Pavement, Pixies e Sparklehorse, è molto rilevante la forza della voce e dei cori di accompagnamento, richiamando i miti della sua adolescenza come Tom Waits e Mark Lanegan nei suoi duetti con PJ Harvey.

Ascolta il disco

“Corso Cavallotti 28″ è il punto da cui tutto è iniziato e ora ricomincia.

“Volevo scrivere in italiano.

Ho scritto la mia prima canzone seria a 19 anni in Irlanda, dove ho vissuto in adolescenza, influenzato dal verde, dal suono cantilenato delle voci arrotolate e ovviamente dalla musica che suonavano in quei meravigliosi pub sudati.

Una volta tornato a vivere a Novara, più precisamente in Corso Cavallotti 28 (sì, è il titolo dell’EP e ci tenevo a scriverlo perché è proprio lì che sono nato; potrebbe essere in qualche modo pericoloso scriverlo ma sono un romantico temerario), ho sentito il bisogno di dover cambiare linguaggio, ritornando al mio, a quello dei miei cari e dei miei amici (il che è un po’ un peccato perché l’inglese camuffa la mia “erre” ma va bene così).

É qui, nella mia casa e con i miei amici che ho iniziato a scrivere le canzoni di questo EP, che parla proprio di loro! Di loro e anche dei loro amici, della nostra generazione e del periodo difficile in cui sta vivendo.

Come ci legano troppe cose tristi, come ci sentiamo soli, come stiamo sempre a ballare scalzi sul filo di un rasoio; e da questo filo alcuni cadono.

È a loro che dedico il mio EP, ai caduti dal filo del rasoio, a quelli che non han trovato un equilibrio.”

TOUR

10 aprile – Big Lebowski – Novara

11 aprile Ostello Bello – Genova

12 aprile – Rogo – Milano

15 maggio – Palermo – Ostello Bello

16 maggio – Catania – Boozer

13 giugno – Arci Castello – Lessona

— date in via di definizione —

PIT COCCATO

Cantautore e polistrumentista di Novara, Pit Coccato ha passato buona parte dei suoi vent’anni a inseguire canzoni, palchi e strade senza pedaggi.

Il suo primo disco “What I Need” (2020), a cui collabora anche Carmelo Pipitone (Marta sui Tubi, O.R.k.), e il tour di circa 70 date costruiscono un’identità definita e riconoscibile di Pit.

Con l’EP “Tales Of Lonely Nights” (2023) Pit dà prova della propria crescita artistica e musicale. Con la collaborazione di Daniele Celona e una produzione in cui chitarre, armonizzazioni ed elettronica si uniscono, Pit crea un sound fresco e mai stancante.

Il nuovo EP in uscita nel 2026, interamente in italiano e affrontando temi legati alla salute mentale, è ora una svolta più diretta, personale e sincera senza perdere quel sound caratteristico dei precedenti lavori.

Negli anni ha condiviso il palco con artisti e musicisti come Marlene Kuntz, Afterhours e Manuel Agnelli, Tre Allegri Ragazzi Morti, Moltheni e molti altri.

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