PIT COCCATO: ascolta in anteprima streaming l’EP “Tales of Lonely Nights”

“Tales of Lonely Nights” è il nuovo EP di Pit Coccato pubblicato d La Fabbrica etichetta indipendente e Alter Erebus. Anticipato dai singoli “Sit on the Throne” e “Who You Really Are” è un EP scritto a cavallo tra il 2021 e il 2022.

“Ritengo che questo lavoro segni un ulteriore crescita per quanto riguarda la scrittura e l’arte di scrivere canzoni, essere capaci di controllare il chaos di chitarre esageratamente distorte, urla, sample di oggetti improbabili non è facile senza risultare arrogantemente ambiziosi, infatti ci ho messo un bel po’ per arrangiare tutti i brani e soltanto con la collaborazione di Daniele Celona che sono riuscito a trovare un giusto equilibrio.

“Tales of Lonely Nights” è poi arricchito da un fumetto (uno per ogni brano), realizzato da 3 giovani fumettisti: Lentilla, Lorenzo Ricordi, Riccardo Cerutti.

“Sono cresciuto leggendo fumetti quindi è sempre stato un sogno nel cassetto realizzare un’opera che fondesse musica e illustrazioni/ fumetti. Ho scelto di lavorare con 3 artisti che sono cresciuti con me, è quindi un immenso piacere trovarsi così come nei rapporti di amicizia anche nei rapporti di lavoro.

La scelta di arricchire un CD, che nel 2023 è oltre che obsoleto, nasce dalla constatazione che mercato discografico italiano stia soffrendo e che quindi progetti indipendenti come il mio non riescano a trovare un un vero e proprio output commerciale che possa sostenerli, d qui la volontà di realizzare un qualcosa di fruibile, con dei veri e propri contenuti bonus.”

PIT COCCATO

Pit Coccato è un cantautore polistrumentista ventiseienne di Novara. Le sue canzoni, in lingua inglese, risentono del lungo periodo in cui ha vissuto in Irlanda dove si è temprato, concerto dopo concerto, nelle doti di scrittura e di live performance. L’ep di debutto “I can’t stand that radio playing”, autoprodotto, ha portato Pit in un tour di quasi cinquanta date in Italia e all’estero.

A marzo 2020 esce il primo lavoro full-length disco “What I Need” per La Fabbrica/Warner Chapelle segnando un ulteriore passo avanti nella maturazione di una identità artistica definita e riconoscibile, che fa della performance dal vivo e del coinvolgimento del pubblico uno dei propri punti di forza.

Il tour di “What I Need” dura dal 2020 al 2022 accumulando 70 concerti nel periodo storico più sfortunato per fare musica dal vivo, porta l’esordio del giovane cantautore in contesti di prestigio nazionale condividendo il palco con artisti del calibro di Cristiano Godano e Riccardo Tesio (Marlene Kuntz), The Niro, Tre Allegri Ragazzi Morti, Moltheni e a far parte del collettivo Maledetti Cantautori collaborando con Nicholas Ciuferri.

