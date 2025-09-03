Diventa artista per un giorno con Gemello: la nuova Esperienza Airbnb tra musica e pittura

Airbnb annuncia una nuova Esperienza esclusiva all’insegna dell’arte e della musica con un host d’eccezione, Gemello – artista eclettico noto per il suo stile visivo e musicale inconfondibile. Il 25 e 26 settembre e il 2 e 3 ottobre 2025 i partecipanti – sei per ciascuna sessione – avranno l’opportunità di vivere un’intensa avventura creativa nel cuore di Milano, dove disegno, musica e arte si intrecciano.

L’Esperienza, intitolata “Canvas & Sound: A Collaborative Art Experience with Gemello”, si svolgerà in uno spazio artistico contemporaneo, dove l’artista accoglierà gli ospiti con un drink di benvenuto e li guiderà in un percorso che unisce pittura e musica. Accompagnati da una selezione musicale curata da Gemello – tra brani suoi e canzoni che lo ispirano – i partecipanti saranno coinvolti in una sessione di pittura collettiva su una grande tela. Sotto la guida dell’artista, ogni ospite potrà esprimere liberamente la propria creatività, contribuendo alla nascita di un’unica opera condivisa. Al termine, la tela verrà suddivisa in sei frammenti: un pezzo per ciascun partecipante, come souvenir simbolico del viaggio compiuto insieme. “Quando dipingo e quando scrivo musica, il processo è sempre intuitivo e sperimentale: nasce da ciò che vedo e dalle persone che incontro. Con questa Esperienza voglio dare la possibilità agli ospiti di entrare nel mio mondo, di sporcarsi le mani di colore e di sentirsi parte di un’opera che rimarrà per sempre legata a quell’istante,” commenta Gemello.

Come partecipare alla nuova Esperienza Airbnb

“Canvas & Sound: A Collaborative Art Experience with Gemello” sarà disponibile il 25 e 26 settembre e il 2 e 3 ottobre 2025 a Milano presso uno studio privato, al prezzo di 75€ a persona per un massimo di 6 partecipanti per sessione. Le prenotazioni saranno disponibili dal 4 settembre a questo link.

Questa proposta si affianca alle altre Airbnb Originals, la collezione globale di esperienze straordinarie progettate in esclusiva per la piattaforma e guidate da alcuni tra i protagonisti più interessanti dell’arte, della musica, dello sport e della cultura contemporanea. Dalle sessioni di danza con ballerini internazionali a workshop creativi in studi d’artista, fino agli incontri con atleti olimpici e paralimpici, le Originals aprono le porte a mondi solitamente inaccessibili, offrendo agli ospiti l’opportunità di vivere momenti irripetibili e autentici.

Chi è Gemello?

Andrea “Gemello” Ambrogio è un artista visivo e musicale dalla forte impronta personale. Dopo gli esordi con i collettivi TruceKlan e In The Panchine, ha intrapreso un percorso solista che lo ha portato a esporre le sue opere — spesso definite “caos ordinato” — in gallerie e collezioni private in Italia e all’estero. Parallelamente, ha costruito una carriera musicale poliedrica, collaborando con artisti come Coez, Gemitaiz, Neffa e Gazzelle, e sviluppando un linguaggio pittorico riconoscibile, alimentato dagli studi all’Accademia di Belle Arti di Roma e da una sensibilità visiva fuori dal comune.