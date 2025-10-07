Connect with us

One Shot Game 2025, GEMELLO torna live a Roma

Il 18 ottobre all’Hacienda di Roma torna ad esibirsi Gemello, storico membro fondatori del collettivo TruceKlan, in occasione del One Shot Game 2025, e tornano anche le storiche audizioni di Honiro che ha visto negli anni diverse figure diventate poi grandi della discografia italiana.

Published

Il fattore Xfactor non e’ solo su Sky. Roma diventa un faro per chi vuole misurare le proprie capacità e la propria creatività grazie alle audizioni di Honiro Label, etichetta discografica romana che ha messo sempre al centro lo sviluppo coerente e metodico degli artisti, rimanendo alla costante ricerca di chi potrà dire la sua nel mercato musicale nostrano.

E non c’è migliore occasione per sancire l’avvenire di nuove leve con il benestare di un veterano: Gemello, tra i membri fondatori del collettivo TruceKlan, che verrà introdotto dallo showcase del giovane Sciclitano, una delle promesse più allettanti della nuova scena romana e del vivaio Honiro, si esibirà durante l’evento con uno show unico e destinato a rimanere – per citarlo – ‘’forever’’.

Una serata inedita che, allo stesso tempo, ripercorre la storia di un’operazione di scouting che ha portato volti importanti nella storia dell’etichetta e nello scenario musicale, come, ad esempio, Ultimo, Shiva, Capo Plaza, Vegas Jones, Il Tre e molti altri.

L’appuntamento è il 18 ottobre, ore 18:00, all’Hacienda, via Cluniacensi 68, zona Tiburtina; un giorno in cui musicisti e cantanti di tutto il paese e di tutti i generi potranno mettersi in gioco e dimostrare davanti a figure esperte del settore che, al di fuori delle proprie mura di casa, c’è ancora un posto per il loro sogno nel cassetto: rendere la passione per la musica qualcosa di più di una semplice passione.

Il regolamento e’ semplice. Tutti gli iscritti eseguiranno un brano dalla durata massima di 1 minuto. La giuria selezionerà 12 artisti che accederanno alla fase successiva ed eseguiranno un brano completo. Dopo quest’esibizione, verranno scelti 6 finalisti che si contenderanno i tre premi in palio con un ultimo brano. Ogni partecipante dovrà portare 3 brani (uno dei quali massimo 1 min).

I premi in palio? Al 1° posto c’e’ un contratto discografico, al 2° posto la produzione di un videoclip, mentre al 3° posto la possibilita’ di realizzare uno shooting fotografico.

Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in occasione del Giubileo 2025, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Qui per il link all’iscrizione: https://www.honiro.it/osg25/

Prevendite su DICE.

