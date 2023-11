YNGWIE MALMSTEEN: arriva il guitar hero in concerto a Roma, Firenze, Milano e Padova

È un chitarrista talmente abile, che a oggi è considerato tra i migliori di tutto il mondo, oltre che un pioniere dell’heavy metal neoclassico. Praticamente un vero guitar hero, con quarant’anni di carriera alle spalle e ben venti dischi a suo nome.

Il suo successo lo ha portato a girare in tutto il mondo e chiaramente anche in Italia, ma negli ultimi vent’anni non ha più fatto nessun concerto nella penisola. Per questo motivo ora il suo ritorno è qualcosa di straordinario.

Per chiunque vi parteciperà sarà una grandissima occasione di poter vedere dal vivo uno dei chitarristi migliori del globo e sentire i suoi più grandi successi tratti dai suoi dischi più vecchi, come “Trilogy” e “Rising Force” e più recenti, come il suo ultimo lavoro “Parabellum”.

Tra pochi giorni il guitar hero Y.J. Malmsteen torna nel nostro paese per ben quattro imperdibili concerti! In apertura la band metal LIMBERLOST.

Di seguito i dettagli e gli orari dello show per ogni città:

Giovedì 9 Novembre 2023 – Ciampino (ROMA), Orion Live club

19:30 – apertura cancelli

20:30 – Limberlost

21:30 – Malmsteen

Venerdì 10 Novembre 2023 – Firenze, Viper Theatre

19:30 – apertura cancelli

20:30 – Limberlost

21:30 – Malmsteen

Sabato 11 Novembre 2023 – Milano, Alcatraz

18:30 – apertura cancelli

19:30 – Limberlost

20:30 – Malmsteen

Domenica 12 Novembre 2023 – Padova, Hall

19:30 – apertura cancelli

20:30 – Limberlost

21:30 – Malmsteen