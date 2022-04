YES: la leggenda del prog rock rimanda i concerti a Maggio 2023

Siamo spiacenti di comunicare che a causa di problemi logistici legati al persistere dell’emergenza sanitaria, gli YES hanno deciso, per la sicurezza dei membri della band, della crew e del pubblico, di rinviare al 2023 tutte le date Europee, incluse quelle italiane di Milano, Roma e Padova.

La band sarà in Italia l’11 maggio al Gran Teatro Geox di Padova, il 12 maggio al Teatro Dal Verme di Milano e il 13 maggio all’Auditorium della Conciliazione di Roma. I biglietti già acquistati rimangono disponibili per le nuove date.

GIO 11 Maggio 2023 PADOVA GRAN TEATRO GEOX

VEN 12 Maggio 2023 MILANO TEATRO DAL VERME

SAB 13 Maggio 2023 ROMA TEATRO DAL VERME

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/yes2020

Gli YES sono una della più importanti prog-rock band della storia e vera leggenda del genere, con il loroTHE ALBUM SERIES TOUR 2023 si esibiranno per intero sulle note di Relayer e su una selezione dei più grandi successi. La line-up è composta da Steve Howe (chitarre), Alan White (batteria), Geoff Downes (tastiere), Billy Sherwood (basso e voce), Jon Davison (voce) e Jay Schellen (batteria e percussioni).

Come già precedentemente annunciato, lo show sarà composto da una produzione completa e un videowall ad alta definizione. Ci sarà spazio per i grandi classici degli YES, ma anche per Relayer, il settimo album in studio e uno dei più caratteristici della band. Il disco ha segnato un cambio di direzione per gli YES, con il tocco più spigoloso e all’avanguardia di Patrick Moraz alle tastiere. L’artista Roger Dean dirigerà la produzione e si unirà al tour con una mostra di arte correlata agli YES.