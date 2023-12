YES: la leggenda del prog rock a maggio 2024 in concerto a Roma, Milano e Padova

Gli YES, leggende del prog-rock mondiale, annunciano finalmente i nuovi appuntamenti in Italia il prossimo anno, solo tre date esclusive e imperdibili:

5 Maggio 2024 – ROMA – La Nuvola

6 Maggio 2024 – MILANO – Teatro Arcimboldi

8 Maggio 2024 – PADOVA – Gran Teatro Geox

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/yes2024

Gli YES sono una della più importanti prog-rock band della storia e vera leggenda del genere, e con il loro “Classic Tales of YES Tour” presenteranno molti brani iconici dell’influente e pionieristico catalogo dei membri della Rock & Roll Hall of Fame, che copre più di 50 anni di storia della musica, oltre ai brani del loro acclamato nuovo album “Mirror to the Sky”, pubblicato lo scorso maggio. L’artista Roger Dean inoltre si unirà al tour con una mostra di arte correlata agli YES.

Fondata nel 1968 da Jon Anderson e dal compianto Chris Squire, gli YES sono stati una delle band più innovative, influenti e amate nella storia della musica rock. I loro album degli anni ’70, “The Yes Album”, “Fragile”, “Close To The Edge”, “Yessongs” (un triplo album dal vivo), “Tales From Topographic Oceans”, “Relayer” e “Going For The One” sono stati rivoluzionari nello stile e nel contenuto musicale. Con vendite di oltre 50 milioni di dischi, gli YES, vincitori anche di Grammy Award, sono stati inseriti nella Rock And Roll Hall Of Fame nel 2017. Hanno pubblicato il loro 22° album in studio nel 2021, “The Quest”, prodotto da Steve Howe, che ha raggiunto la prima posizione nella classifica degli album rock nel Regno Unito ed è entrato nella classifica ufficiale degli album nel Regno Unito alla posizione numero 20. Nel 2022 è giunta la triste notizia della scomparsa del batterista Alan White, presente costantemente nella formazione degli YES per 50 anni. La notizia è arrivata poco prima che la band intraprendesse il tour per il 50° anniversario del celebre album “Close To The Edge”. Nel febbraio 2023, prima delle notizie sul nuovo album in studio “Mirror To The Sky”, gli YES hanno confermato Jay Schellen come nuovo batterista permanente, scelto per subentrare nel ruolo del suo mentore e amico Alan White. “Dal 2017 in poi, abbiamo avviato una bellissima collaborazione. Ho imparato e scoperto tantissimo sullo stile di Alan”, racconta Jay. “La sua passione e creatività erano fenomenali. C’è moltissimo di Alan nel nuovo album. È dentro di noi”. Mirror To The Sky, il 23° album in studio degli YES, è stato pubblicato il 19 maggio 2023 ricevendo recensioni universalmente positive dalla stampa musicale. “Mirror to the Sky è davvero un album della band, in cui tutti e cinque i membri… sono stati al massimo del loro gioco”, ha scritto The Progressive Aspect. “Gli YES continueranno a svolgere un ruolo nel plasmare i futuri suoni del prog”.

