W.A.S.P.: problemi alla schiena per Blackie Lawless, annullati i concerti di Milano e Padova

Con grande dispiacere comunichiamo che le attesissime date italiane ormai prossime al sold out di W.A.S.P. previste in origine a Trezzo sull’Adda (MI) il 12 maggio e Padova il 13 maggio non si terranno a causa di un problema di salute da cui è affetto il frontman Blackie Lawless.

Per la data in programma al Live Music Club di Trezzo sull’Adda – Milano i rimborsi sono disponibili da domani 10 maggio 2023 fino a lunedì 10 giugno 2023 compreso su https://www.rimborso.info/ e presso i punti vendita in cui sono stati acquistati i biglietti.

I biglietti acquistati sul circuito Mailticket verranno rimborsati in automatico.

Di seguito quanto dichiarato dal management della band:

“A causa di un programma di cure a cui deve sottoporsi Blackie Lawless per un problema alla schiena, purtroppo i W.A.S.P. non potranno esibirsi questa settimana in Italia. I rimborsi sono disponibili presso i punti d’acquisto”.