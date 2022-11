VASCO ROSSI: a giugno 2023 otto concerti negli stadi di Bologna, Roma, Palermo e Salerno

Dopo aver conquistato il primo posto del podio per il maggior numero di spettatori conseguito ai suoi concerti quest’anno, è bastato un solo suo post “…se non ci sarà la fine del mondo, di sicuro ci vediamo l’anno prossimo a giugno, negli stadi”, per scatenare una spasmodica richiesta delle date del prossimo tour VASCO LIVE 2023.

L’appuntamento è per giugno 2023, quando il calcio lascia libero il campo al popolo del rock. “Finalmenteeentee” – rimane la parola d’ordine – si torna negli stadi. On the road again nel suo giro per l’Italia, con doppie date a: Bologna, Roma, Salerno e Palermo. A Palermo lo stadio Barbera che non hanno mai concesso, a Salerno e a Bologna che aspettano da oltre dieci anni. E a Roma di nuovo a casa, all’Olimpico.

6 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

7 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

16 giugno ROMA – Stadio Olimpico

17 giugno ROMA – Stadio Olimpico

22 giugno PALERMO – Stadio Barbera

23 giugno PALERMO – Stadio Barbera

28 giugno SALERNO – Stadio Arechi

29 giugno SALERNO – Stadio Arechi

Vendita Generale

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/vasco2023

Oppure qui > https://ticketmasteritalia.46uy.net/vasco2023

Vendita generale dalle ore 11:00 del 25 novembre

Presale

Biglietti in vendita a questo link > vivaticket.com

Per il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 del 21 novembre

Per i clienti Vodafone Happy dalle ore 10:00 del 23 novembre