Concerti

TRICKY: il pioniere del trip hop mondiale in concerto il 9 Luglio a Milano

TRICKY: La leggenda del trip hop in Italia per uno speciale live show il 9 luglio in Triennale Milano

Conosciuto come uno degli artisti più innovativi e visionari degli ultimi tre decenni, Tricky annuncia uno spettacolo live inedito: si esibirà in data unica giovedì 9 luglio 2026 nei Giardini di Triennale Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/45E7mkp

Con un design visivo sorprendente, lo show propone una reinterpretazione audace del suo repertorio, con l’obiettivo di mettere in luce la continua evoluzione artistica di Tricky. Ad affiancarlo sul palco un’ospite speciale, la vocalist Marta Zlakowska.

Dal debutto rivoluzionario con il seminale disco d’esordio Maxinquaye, ai progetti con i Massive Attack, fino alle collaborazioni con figure chiave della scena musicale internazionale come PJ Harvey e Björk, Tricky ha sempre sfidato le convenzioni, ampliando i confini della musica contemporanea.

La sua arte ha conquistato generazioni di fan, con David Bowie tra i suoi estimatori, che ne ha elogiato la visione unica e la creatività senza compromessi.

TRICKY

9 luglio 2026 – Triennale Milano
Biglietti: euro 30,45 + prev.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/45E7mkp

