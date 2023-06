Il ritorno dei NOBRAINO: parte il 28 giugno da Firenze il tour estivo

Parte mercoledì 28 giugno dall’Anfiteatro delle Cascine di Firenze il nuovo tour dei Nobraino. Prodotta e organizzata da Baobab Music e Ethics di Massimo Levantini, questa tornata estiva porterà in scena il meglio del repertorio della band romagnola, tra le più interessanti e originali degli anni 2000.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3CN3Buk

Il travolgente entusiasmo con cui il pubblico ha accolto il ritorno dei Nobraino – due sold out a Bologna lo scorso marzo – dopo 5 anni di inattività, ha infatti convinto la band a proseguire il proprio viaggio live con una scaletta che comprende una selezione di brani dei loro 5 album, alcune delle loro cover più celebri come “L’italiano”, “Ma che freddo fa” e “Michè”, riscrittura de “La ballata di Michè” di De Andrè. Non mancheranno poi momenti più teatrali e di intrattenimento che hanno sempre contraddistinto gli show dei Nobraino in un turbinio di musica, colori ed energia. Momenti affidati all’istrionico frontman Lorenzo Kruger, ovvio.

“Dieci anni fa usciva Disco d’Oro, il disco con cui ci siamo fatti conoscere al grande pubblico. Lo si potrebbe chiamare il decennio breve, dentro è successo di tutto. L’ascesa ai grandi palchi, la tv, la radio, il contratto con la major… Poi le solite cose da rock band turbolenta e 5 anni di silenzio. Ora però la voglia di ritornare si è fatta troppo forte e i Nobraino si lasciano tutto alle spalle per salire di nuovo sul palco”.

Sarà anche l’occasione per ascoltare “Acufeni”, il nuovo inedito dei Nobraino (distribuito da Universal Music Italia), uscito proprio in questi giorni, dopo un lustro abbondante di silenzio discografico. Una canzone nata sull’onda emozionale dei concerti di Bologna che hanno segnato il ritorno della band sulle scene e che descrive la potenza della partecipazione anima e corpo a quel rito quasi orgiastico che è la musica live, quando torni poi a casa pieno di adrenalina, dolorante e con quel persistente fischio nell’orecchio.

“Acufeni è una dichiarazione di intenti. Partecipare alla musica in maniera reale, fisica, magari dolorosa, ma infine totale. Ogni intermediazione digitale e virtuale tra chi suona e chi ascolta è bandita da questo brano. La band vuole ripartire dal contatto con la fan base e niente si deve mettere in mezzo. Nessun Producer ha messo le mani su questo brano; Acufeni ha già il suo manifesto: No Quantize! No Synt! No Autotune! Nobraino!” racconta la band.

Di seguito il tour Nobraino

28 giugno – Anfiteatro delle Cascine, Firenze

29 giugno – Umbria che spacca, Perugia

15 luglio – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Roma

21 luglio – Parco della Pace, Servigliano (FM)

27 luglio – Rassegna Estate al Castello, Castello Sforzesco Milano

29 luglio – Suoni di Marche, Treviso

10 agosto – Arena della Regina, Cattolica

29 settembre – VentinoveFest, Cuneo

