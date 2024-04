THE GHOST INSIDE in concerto il 1° Novembre a Trezzo sull’Adda (Milano)

Un emblema di consapevolezza, coraggio e capacità da cui potremmo tutt* imparare qualcosa e una lezione d’umiltà che ci spronerebbe a farlo. Hellfire Booking Agency annuncia i The Ghost Inside!

Grido di unificazione per tutti gli outcast, i The Ghost Inside sono una storia di perseveranza, devozione e tenacia oltre ogni scala di misurazione. Vittima di un terribile incidente stradale che ha portato alla perdita di una gamba del loro batterista e al trapasso di due persone, i Ghost Inside sono una marcia inesorabile verso la conquista delle avversità e delle onde radio dell’intero globo, con un metalcore scatenato, schietto e travolgente. Sostenuti dalla Epitaph, sold out da più di 6,000 biglietti in 4 minuti (celebre lo show di ritorno allo Shrine di Los Angeles) e riconoscimenti strepitosi dalla critica, i The Ghost Inside si ereggono come titani su palchi dall’importanza inenarrabile come Hellfest, Jera on Air e Resurrection.

Dopo il loro sbaragliante ritorno dello scorso giugno, i The Ghost Inside passeranno dall’Italia per un’unica data in invernale.

Non sappiamo se lo vedete, ma si sta già creando un circle pit.

GHOST INSIDE

01 NOVEMBRE 2024 | LIVE CLUB, TREZZO SULL’ADDA (MILANO)

Via Giuseppe Mazzini, 58, 20056 Trezzo sull’Adda MI

Prevendite su dice.fm