STRATOVARIUS & SONATA ARCTICA in concerto sabato 28 ottobre a Milano

STRATOVARIUS e SONATA ARCTICA annunciano il “Nordic Power Metal Titans 2023”, che vedrà le due band esibirsi in Europa il prossimo autunno per una serie di attesissimi concerti.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/43cPPML

Le due band si esibiranno da co-headliner e suoneranno anche in Italia a fine ottobre: l’unico show previsto nel nostro Paese infatti si svolgerà sabato 28 ottobre 2023 all’Alcatraz di Milano. In apertura si esibiranno Induction.

Il tastierista dei SONATA ARCTICA Henrik “Henkka” Klingenberg dichiara: “Siamo davvero felici di tornare in tour per suonare power metal insieme ai nostri amici Stratovarius. Il primo tour che abbiamo fatto nel 2000 era proprio insieme a questi ragazzi e sarà fantastico rifare una cosa simile 23 anni dopo, specialmente per tutti quelli che non erano presenti quella volta!”

STRATOVARIUS dichiarano: “Siamo entusiasti di andare in tour il prossimo autunno con Sonata Arctica e Induction. Nel 2000 abbiamo fatto un tour insieme a Sonata Arctica e Rhapsody quando la “New Wave of Power Metal” era appena esplosa sulla scena. Questa sarà una grande opportunità per mostrare a tutti quanto il power metal sia ancora forte e come si sia evoluto, adattato e sia sopravvissuto tutti questi anni!”

STRATOVARIUS & SONATA ARCTICA

+ Induction

sabato 28 ottobre 2023 – MILANO, Alcatraz



Prezzo del biglietto in prevendita: € 35,00 + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: € 42,00