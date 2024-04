STICK TO YOUR GUNS + Deez Nuts in concerto a Milano e Verona

A pochi giorni dall’arrivo degli Stick to Your Guns e dei Deez Nuts a Verona, Hellfire Booking Agency annuncia gli Splintera in apertura!

Irrotti dai meandri dell’Orange County nel 2003 con una sintesi di metalcore e lezioni hardcore, gli Stick to Your Guns attirano l’attenzione della Sumerian Records prima ancora di aver pubblicato il proprio debutto, lanciandosi su quanti più palchi possibile per forgiare live sempre più incandescenti e guadagnandosi nel corso di una carriera da punta di diamante il sostegno perfino di Century Media e Pure Noise. Affiancati ormai dalla End Hits Records, gli Stick to Your Guns sono una detonazione di politica, beneficienza e mosh polverizzanti, con scorrerie incontenibili nelle classifiche Billboard così come dentro Alternative Press, Revolver, New Noise e tutte le testate di musica più rilevanti del globo, tanto capitolate quanto i palchi di Slam Dunk, Motocultor e Summer Breeze.

Edonistici, martellanti e sempre pronti per portare ogni serata oltre il suo massimo potenziale, i Deez Nuts sono un’onda d’urto da far inginocchiare chiunque – ma solo per rialzarsi e saltare con ancora più carica. Hardcore punk fra l’americano e l’australiano, i Deez Nuts, progetto di JJ Peters degli I Killed the Prom Queen, mirano al godersi fino all’ultima goccia di ogni live, con una discografia ispirata dal rap che ingloba collaborazioni perfino con Architects, Madball e Suicide Silence nel corso di brani impertinenti e oltraggiosi come di puri inni al festeggiare senza limiti.

STICK TO YOUR GUNS + Deez Nuts

02 MAGGIO 2024 | LEGEND CLUB, MILANO

Viale Enrico Fermi, 98 Milano

+ Dead Like Juliet

Incontro fra Nord Italia e Austria, i Dead Like Juliet sono una scarica di cori possenti, melodie accattivanti e riff fuori controllo incanalati in un hardcore metal punitivo. Passando da tematiche sociali a problemi personali e questioni filosofiche dalla loro formazione nel 2018, i Dead Like Juliet colpiscono gli stage d’Europa con foga inestinguibile, forti di performance al fianco di While She Sleeps, InVisions e Stain the Canvas. Non per nulla hanno suonato a festival chiave come il Nova Rock!

03 MAGGIO 2024 | THE FACTORY, VERONA

Viale del Lavoro, 7 San Martino Buon Albergo VR

+ Splinter

Quintetto emerso da Verona, gli Splintera hanno conquistato innumerevoli palchi all’estero e in Italia con il loro hardcore melodico d’influenza californiana, espressione di temi sensibili come il femminicidio e la perdita così come di esperienze più spensierate. Con due dischi e due video alle spalle, gli Splintera han dimostrato il loro valore di supporto a band come Zebrahead, Ignite e No Fun At All, passando perfino per Punkreas e Derozer. Gli Splintera si accosteranno a Stick to Your Guns e Deez Nuts in occasione della loro unica data veronese.