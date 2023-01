SEPULTURA in concerto il 17 Agosto a Brescia per il Festival Radio Onda d’Urto

Festa Radio Onda d’Urto quest’anno sarà ancora più infiammata, credeteci. Hellfire Booking Agency annuncia i Sepultura!

Da origini umilissime a gruppo metal più devastante dell’intero Brasile, i Sepultura sbaragliano ogni aspettativa da più di trentacinque anni. Inizialmente un ensemble death metal, i metaller capitanano la scena internazionale dall’89, disintegrando muri culturali, ostacoli e preconcetti con sperimentazioni sporche di groove, esplorazione old e new school e live assolutamente decimanti. Innovativi, tenaci e feroci, i Sepultura si attestano come uno dei gruppi più trionfali dell’intero genere, come evidenziato da siluri globalmente acclamati come «Beneath the Remains», «Arise» e «Roots».

I Sepultura torneranno fra noi per una data da capogiro quest’estate, che li vedrà per la prima volta come headliner al Festival Radio Onda d’Urto. Sarà una serata seminale.

SEPULTURA

17 AGOSTO 2023 – BRESCIA

FESTA RADIO ONDA D’URTO, Via Serenissima

facebook.com/events/1256519888230079