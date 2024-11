RYAN ADAMS in concerto il 24 marzo 2025 al Teatro Dal Verme di Milano

L’attesa è stata lunga, ma Ryan Adams annuncia oggi l’Heartbreaker ’25 World Tour, un lungo calendario di concerti dedicati ai primi venticinque anni del suo straordinario album di debutto Heartbreaker, che toccherà l’Italia in un’unica occasione lunedì 24 marzo 2025 al Teatro Dal Verme di Milano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3URwcYD

Biglietti in vendita dalle 10 del 15 novembre.

Definito dalla stampa uno dei cantautori più talentuosi del rock, in oltre trent’anni di carriera musicale Ryan Adams è stato per sette volte candidato ai Grammy Awards e ha collaborato con pesi massimi del mondo della musica, tra i quali Oasis e Phil Lesh dei Grateful Dead. Il suo album di debutto da solista Heartbreaker (2000) è diventato una pietra portante della carriera del cantautore, con alcuni dei suoi brani più noti come Oh My Sweet Carolina, Come Pick me Up e To Be Young (Is to Be Sad, Is to Be High). Durante il tour del 2025 il Ryan Adams porterà in scena un set acustico che spazierà dalla setlist di questo importante lavoro a tutti i classici della sua prolifica carriera, un’occasione imperdibile di assistere a una performance dal vivo così intima e preziosa.

RYAN ADAMS

Ryan Adams: Heartbreaker ’25 World Tour

Lunedì 24 Marzo 2025 – MILANO

Teatro Dal Verme – via S. Giovanni sul Muro, 2

Inizio concerti h. 20:00

Poltronissima: € 60,00 + prev.

Poltronissima (visibilità limitata): € 52,00 + prev.

Poltrona: € 52,00 + prev.

Poltrona (visibilità limitata): € 43,00 + prev.

Galleria: € 43,00 + prev.

Galleria (visibilità limitata): € 35,00 + prev.