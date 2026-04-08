RYAN ADAMS: ad ottobre in concerto a Bologna, Brescia e Roma

Dopo il tutto esaurito della sua unica tappa italiana lo scorso anno, Ryan Adams torna nel nostro paese con tre appuntamenti, da solo sul palco, del suo tour europeo. Le date da segnare in calendario sono giovedì 29 ottobre 2026 al Teatro Celebrazioni di Bologna, venerdì 30 ottobre al Teatro Clerici di Brescia e sabato 31 ottobre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3URwcYD

Ryan Adams è stato definito «uno dei cantautori più talentuosi del rock» (SPIN), con oltre 20 album in studio all’attivo e milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ha prodotto album per artisti di grande prestigio come Willie Nelson,Jesse Malin e Jenny Lewis, e ha collaborato con nomi influenti come Weezer, Fall Out Boy e America. Il suo profondo contributo alla musica spazia tra scrittura, produzione ed esibizioni con band come Whiskeytown e Ryan Adams & The Cardinals.

Tra i momenti salienti della carriera di Adams figurano il suo album omonimo del 2014, nominato ai Grammy, oltre a Heartbreaker, Ashes & Fire, Easy Tiger, Cold Roses, Jacksonville City Nights, Love Is Hell e il debutto su major del 2001 Gold. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio di Miglior Artista Solista agli NME Awards nel 2003 e nel 2004.

Nel novembre 2014, Adams si è esibito per due serate consecutive alla celebre Carnegie Hall di New York City, da cui è nato un album dal vivo acclamato dalla critica, pubblicato dalla sua etichetta PAX-AM Records. Ampiamente riconosciuto per i suoi potenti concerti dal vivo e la sua prolifica attività di autore, Adams ha ricevuto elogi da icone della musica come Noel Gallagher, Taylor Swift e Elton John.

RYAN ADAMS

Solo 2026 – Europe

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Giovedì 29 Ottobre 2026 – BOLOGNA

Teatro delle Celebrazioni – via Saragozza, 234

Inizio concerti h. 20:00

Prima platea: € 60,00 + prev.

Seconda platea: € 60,00 inclusa prevendita

Balconata: € 50,00 inclusa prevendita

Venerdì 30 Ottobre 2026 – BRESCIA

Brescia, Teatro Clerici – via S. Zeno, 168

Inizio concerti h. 20:30

Poltronissima: € 60,00 + prev.

Platea numerata: € 52,00 + prev.

Tribuna numerata: € 43,00 + prev.

Sabato 31 Ottobre 2026 – ROMA

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – via Pietro De Coubertin, 30

Inizio concerti h. 20:00

Platea: € 60,00 + prev.

Galleria: € 48,00 + prev.