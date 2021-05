QUEEN + ADAM LAMBERT: aggiunta una seconda data domenica 10 luglio 2022 a Bologna

I Queen + Adam Lambert annunciano l’aggiunta di nuove tappe europee al Rhapsody Tour, rinviato per due volte e ora riprogrammato per il prossimo anno. Il viaggio della band si arricchisce di cinque tappe inclusa una nuova data in Italia: domenica 10 luglio 2022 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), in aggiunta al concerto già annunciato e tutto esaurito dell’11 luglio. Ricordiamo a chi fosse già in possesso dei biglietti per i concerti inizialmente programmati per il 2020 e 2021 che tali biglietti sono validi esclusivamente per il concerto di lunedì 11 luglio. Non saranno possibili cambi di data per i biglietti già emessi.



QUEEN + ADAM LAMBERT

Domenica 10 Luglio + Lunedì 11 Luglio 2022

Casalecchio di Reno (BOLOGNA)

Unipol Arena – Via Gino Cervi, 2

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/queen2021

Il nuovissimo spettacolo, già salutato come «un prodigio di progressi tecnici», ha originariamente dato il via al nuovo anno nel 2020 con 17 spettacoli in gigantesche arene e stadi in Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda davanti a un pubblico di 60,000 persone a sera.

Rinviato per due volte a causa della pandemia di Covid, il megashow è ora riprogrammato in Regno Unito ed Europa tra metà maggio e fine luglio 2022, quando i membri della formazione originale dei Queen Brian May e Roger Taylor faranno nuovamente squadra col frontman di lunga data Adam Lambert alla voce. «È rumoroso, è divertente, ed è indimenticabile» è la frase con cui il nuovo spettacolo è stato accolto al suo esordio.

Durante il Rhapsody Tour del 2022, il pubblico europeo avrà finalmente la possibilità di assistere al nuovo grandioso show che ha suscitato stupore e consensi al suo debutto negli Stati Uniti nel 2019, diventando il biglietto di un concerto rock più richiesto dell’anno nel paese. L’ultima produzione dei Queen + Adam Lambert, da sempre maestri di performance stravaganti e immagini sontuose,è di nuovo opera dello scenografo di Stufish Entertainment Architects Ric Lipson e del lighting designer Rob Sinclair, che collaborano da anni ai tour della band incluso lo strabiliante show del 2017-2018 ispirato a News of the World.

Lipson descrive la produzione di due ore e mezza come «Un nuovo capitolo nella storia della band. Ancora una volta lo spettacolo costituisce un modo di allargare i parametri di ciò che può essere un’esperienza di musica dal vivo, offrendo la più spettacolare, innovativa ed interattiva celebrazione del potere della musica dei Queen».

Al momento del primo annuncio del tour ai fan europei della band, Roger Taylor dei Queen ha dichiarato: «Siamo tornati e siamo caldi».

Un entusiasta Brian May ha detto: «Questa è una nuova spaventosa produzione che porta l’eredità dei Queen a un nuovo livello. Ne sono molto orgoglioso.»

Adam Lambert si è unito dichiarando: «Non vedo l’ora di tornare in Europa, ci siamo divertiti molto durante il nostro ultimo tour e sono davvero entusiasta di portare questo nuovo spettacolo laggiù! »

Da quando Adam Lambert ha condiviso per la prima volta il palco con i Queen per la finale di American Idol del 2009, le sue esibizioni vivaci hanno dato nuovo vigore alla band e deliziato i fan di tutto il mondo. Per iniziare nel migliore dei modi, il loro primo concerto insieme nel giugno 2012 ha entusiasmato una folla di mezzo milione di persone nella capitale ucraina Kiev. Da allora, i fuochi d’artificio musicali di May e Taylor si sono abbinati all’abilità vocale e alla presenza scenica di Lambert, creando una combinazione esplosiva. Oltre 200 concerti dopo, la partnership è rimasta un trionfo di critica e vendite e va in scena per fan estasiati in arene sold out in ogni angolo del mondo.

QUEEN + ADAM LAMBERT

Domenica 10 Luglio + Lunedì 11 Luglio 2022

Casalecchio di Reno (BOLOGNA)

Unipol Arena – Via Gino Cervi, 2



Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/queen2021



Gradinata frontale: € 95,00 + prev.

Gradinate Est e Ovest Primo e Secondo Anello: € 80,00 + prev.

Parterre posto unico in piedi: € 70,00 + prev.

VIP packages

Ultimate ‘On Stage’ VIP Experience – € 1020,00

• Vivi l’esperienza di un concerto dei Queen + Adam Lambert come mai hai fatto prima, e diventa parte dello show con un biglietto Premium che ti riserverà un posto su di un palchetto ON STAGE

• Vai dietro le quinte per un backstage tour personale insieme al nostro accompagnatore VIP

• Invito all’aperitivo pre-show riservato ai VIP, che include stuzzichini, birra, vino e musica!

• Divertiti a guardare l’esposizione di memorabilia del passato e del presente dei Queen + Adam Lambert durante l’aperitivo pre-show

• Uno speciale regalo firmato Queen + Adam Lambert disegnato appositamente per i VIP

• Pass e cordino ricordo del tour dei Queen + Adam Lambert

• Biglietto Vip ricordo del concerto

• Presenza del nostro staff sul luogo dell’evento per il ritiro del merchandise



Gold VIP Lounge – € 417,00

• Biglietto di Gradinata Primo Anello per assistere al concerto dei Queen + Adam Lambert

• Invito all’aperitivo pre-show riservato ai VIP, che include stuzzichini, birra, vino e musica!

• Divertiti a guardare l’esposizione di memorabilia del passato e del presente dei Queen + Adam Lambert durante l’aperitivo pre-show

• Uno speciale regalo firmato Queen + Adam Lambert disegnato appositamente per i VIP

• Pass e cordino ricordo del tour dei Queen + Adam Lambert

• Biglietto Vip ricordo del concerto

• Presenza del nostro staff sul luogo dell’evento per il ritiro del merchandise

Hot Ticket

€ 204,25 per Tribuna Frontale

€ 187,00 per Gradinata Primo Anello

• Un biglietto di Tribuna Frontale o Gradinata Primo Anello per assistere al concerto dei Queen + Adam Lambert

• Uno speciale regalo firmato Queen + Adam Lambert disegnato appositamente per i VIP

• Pass e cordino ricordo del tour dei Queen + Adam Lambert

• Presenza del nostro staff sul luogo dell’evento per il ritiro del merchandise

Biglietti in vendita a questo link > http://bit.ly/queen2021