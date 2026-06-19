POLYPHIA + Perturbator + RJ Pasin tornano in concerto il 25 novembre a Milano

I POLYPHIA, band originaria di Plano in Texas, tornano in Italia! Il loro POLYPHIA TOUR MMXXVI, arriva in Italia per un unico imperdibile appuntamento mercoledì 25 novembre 2026 all’Alcatraz di Milano.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/44jmfaG

POLYPHIA

Dalla loro formazione a Plano, Texas, nel 2010, i Polyphia si sono fatti strada unendo intricati riff di chitarra con ritmi hip-hop, sonorità ricche di bassi e influenze progressive metal e rock. Composta dai chitarristi Tim Henson e Scott LePage, dal bassista Clay Gober e dal batterista Clay Aeschliman, la band è diventata una forza internazionale, con concerti sold out in tutto il mondo, milioni di ascolti in streaming e visualizzazioni video, e una fanbase estremamente fedele.

Ad oggi, il gruppo ha pubblicato quattro album in studio: “Muse” (2014), “Renaissance” (2016), “New Levels New Devils” (2018) e “Remember That You Will Die” (2022). “Remember That You Will Die”, pubblicato tramite Rise Records, è il quarto album in studio del gruppo strumentale che sfida le convenzioni dei generi musicali. Il disco ha rappresentato un enorme passo avanti in termini di popolarità e influenza.

“Can You Feel It” è il nuovo singolo che vede i Polyphia spingersi oltre i confini del suono, non solo del proprio stile musicale ma anche del panorama musicale più ampio. Il brano offre un assaggio irresistibile di ciò che la band ha in serbo per il futuro, mentre si prepara a pubblicare il suo quinto album in studio: un lavoro che ancora una volta li vedrà proseguire nel loro personalissimo percorso, senza mai scendere a compromessi con la propria identità artistica.

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