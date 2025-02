PAPA ROACH in concerto il 3 agosto al Circolo Magnolia di Milano

Con oltre due decenni di carriera e un successo globale, i Papa Roach tornano in Italia pronti a infiammare il palco del Circolo Magnolia di Milano il prossimo 3 agosto 2025. La data, prodotta da Vivo Concerti, sarà un’occasione per immergersi in una fusione esplosiva di generi musicali che variano tra nu metal, alternative hard rock e rap-rock.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3WWCrvs

Prevendite dalle ore 10:00 del 14 febbraio

I Papa Roach sono tra le band più influenti della scena rock internazionale, nominati due volte ai GRAMMY Awards e con oltre 18 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Nel 2020 hanno celebrato il 20° anniversario del loro iconico album “Infest” e, sin dall’inizio della loro carriera, i Papa Roach hanno dato grande importanza alla salute mentale, affrontando il tema con la pubblicazione del loro celebre brano “Last Resort”.

Tra tour internazionali e collaborazioni con artisti di spicco, i Papa Roach arrivano a una vera e propria metamorfosi con l’album “Metamorphosis” nel 2009, che ha segnato il passaggio decisivo verso l’hard rock. Da allora, il gruppo musicale non ha mai smesso di reinventarsi, proponendo 9 album in studio, tra cui l’ultimo lavoro “Ego Trip”, uscito nel 2022 sotto la loro etichetta New Noize Records in collaborazione con ADA/Warner Music.

“Ego Trip” ha raggiunto oltre 360 milioni di stream a livello globale, anche grazie a brani come “Leave A Light On (Talk Away the Dark)”, diventando il loro più grande successo dell’ultimo decennio. Dopo 24 anni di carriera, i Papa Roach continuano a sorprendere e lo scorso gennaio hanno pubblicato il nuovo singolo “Even If It Kills Me”.

PAPA ROACH

Domenica 3 Agosto 2025 – MILANO – Circolo Magnolia

