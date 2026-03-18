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OKGIORGIO: annunciate le prime date de “Italia Summer tour 2026”

Il 10 aprile partirà da Nonantola il tour primaverile, che toccherà a maggio a Londra, Amsterdam e Parigi

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Continua il viaggio dell’Italia tour 2026 di okgiorgio con le date estive: Italia Summer Tour 2026, il ritorno nei festival italiani.

Dopo un anno di grandi live in Italia e all’estero, okgiorgio prosegue con l’Italia Summer Tour 2026, una nuova serie di date nei principali festival estivi italiani. Un’occasione per scoprire dal vivo il suo linguaggio musicale personale, che unisce elettronica e musica suonata, con un sound capace di alternare energia e momenti più introspettivi.

Con un’estetica eclettica ed essenziale, okgiorgio porta sul palco un rapporto diretto con il pubblico: ogni show è un’esperienza unica, un abbraccio collettivo divertente, libero e sorprendentemente “ok”. La good vibe è al centro di ogni live, e il tour rappresenta il momento perfetto per ascoltare dal vivo il KO Mixtape, il suo ultimo progetto. Un viaggio tra elettronica, intensità emotiva e scrittura immediata, pensato per trovare la sua espressione più naturale in festival e club.

LE NUOVE DATE ESTIVE (tour in aggiornamento)

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3NbD0zX

19.06 – Udine – Castello di Udine
20.06 – Bologna – Oltre Festival
26.06 – Collegno (TO) – Flowers Festival
27.06 – Vicenza – Lumen Festival
04.07 – Cremona – Tanta Robba Festival
17.07 – Firenze – Anfiteatro delle Cascine
29.07 – Genova – Altraonda Festival

ITALIA TOUR 2026
10.04 – Nonantola (Mo) – Vox Club 
11.04 – Padova – Hall SOLD OUT
17.04 – Milano – Fabrique SOLD OUT
23.04 – Napoli – Duel Club 
24.04 – Molfetta (Ba) – Eremo Club 
29.05 – Roma – Spring Attitude

MINI EU TOUR 2026
16.05 – Londra – Colour Factory
21.05 – Amsterdam – Tolhuistuin
23.05 – Parigi – La Maroquinerie

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