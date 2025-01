NILE RODGERS & CHIC: sei concerti a Luglio 2025

Sei date italiane per uno degli artisti più influenti della storia della musica: Nile Rodgers & CHIC tornano in Italia nell’estate del 2025 per una serie di concerti straordinari che faranno ballare e sognare il pubblico italiano.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4gUtBpr

Con una carriera senza precedenti, Nile Rodgers è un’icona che ha segnato intere generazioni con successi indimenticabili e una produzione musicale capace di attraversare epoche e stili.

Nile Rodgers & CHIC

Con Nile Rodgers & CHIC si celebra la musica in tutte le sue sfumature, dal funk alla disco, fino ai ritmi che hanno ispirato il mondo dell’hip-hop e del pop contemporaneo. Con successi senza tempo come “Le Freak”, “Good Times” e le indimenticabili collaborazioni con artisti del calibro di David Bowie (“Let’s Dance”), Madonna (“Like A Virgin”), Diana Ross (“I’m Coming Out”) e Daft Punk (“Get Lucky”), Nile Rodgers ha venduto oltre 500 milioni di album in tutto il mondo.

Nile Rodgers, membro della Rock & Roll Hall of Fame e della Songwriters Hall of Fame, è anche un simbolo di impegno sociale e culturale. Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Grammy Lifetime Achievement Award e il recente World Economic Forum’s Crystal Award, per il suo straordinario contributo alla costruzione di un mondo più inclusivo e pacifico attraverso la musica.

Con la sua energia e il suo talento, Nile Rodgers ha ispirato artisti e pubblico di ogni generazione. Insieme a CHIC, ha creato un linguaggio musicale unico, che ancora oggi risuona nelle hit più ascoltate al mondo. Dai classici che hanno segnato l’epoca della disco music ai suoni moderni e innovativi delle sue collaborazioni più recenti con artisti come Beyoncé e Daft Punk, ogni performance di Nile Rodgers & CHIC si trasforma in un evento travolgente.

Un concerto di Nile Rodgers & CHIC è più di uno spettacolo: è una vera festa collettiva, un indimenticabile viaggio musicale che unisce il pubblico sotto il segno del groove e della creatività. Assicurati di non perdere l’occasione di vivere questa straordinaria esperienza musicale, un tributo alla storia e al futuro della musica.

NILE RODGERS & CHIC – Tour 2025

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4gUtBpr

MARTEDì 08/07/2025 – MANTOVA – Mantova Summer Festival

MERCOLEDì 09/07/2025 – MAROSTICA – Marostica Summer Festival

MARTEDì 15/07/2025 – ROMA – Cavea Auditorium Parco della Musica

GIOVEDì 17/07/2025 – BARI – Locus Festival

VENERDì 18/07/2025 – CATTOLICA – Arena della Regina

SABATO 19/07/2025 – LUCCA – Lucca Summer Festival

