NILE RODGERS and CHIC in concerto il 20 Luglio a Perugia per Umbria Jazz 2024

L’icona della musica funk arriva in Italia per un’imperdibile data estiva. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo tutte le hits del leggendario artista e produttore statunitense.

NILE RODGERS and CHIC

20 luglio 2024 – Perugia, Arena Santa Giuliana – Umbria Jazz

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/3GizpZG

Biglietti in vendita dalle ore 11.00 del 30 novembre

Nile Rodgers è l’iconico cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano che dagli anni ’70 ad oggi ha scritto e prodotto capolavori tutt’ora memorabili. Vincitore di numerosi Grammy Award, è un membro della Rock & Roll Hall of Fame e della Songwriters Hall of Fame.

Come co-fondatore di CHIC, Rodgers è stato pioniere di un linguaggio musicale che ha generato successi da top chart come “Le Freak“, il singolo più venduto nella storia della Atlantic Records, innescando l’avvento dell’hip-hop con “Good Times“.

Il suo lavoro nella CHIC Organization, tra cui “We Are Family” con Sister Sledge e “I’m Coming Out” con Diana Ross e le sue produzioni per artisti come David Bowie (“Let’s Dance”), Madonna (“Like A Virgin”) e I Duran Duran (“The Reflex”) hanno venduto oltre 500 milioni di album e 100 milioni di singoli in tutto il mondo, mentre le sue collaborazioni innovative e di tendenza con Daft Punk (“Get Lucky”), Daddy Yankee (“Agua”) e Beyoncé (“Cuff It”) lo rendono il genio indiscusso della musica funk, soul e pop.

