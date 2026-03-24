NIALL HORAN ad ottobre in concerto nei palazzetti di Milano e Bologna

Live Nation annuncia le due date italiane di Niall Horan, in programma il 28 ottobre 2026 all’Unipol Forum di Milano ed il 29 ottobre all’Unipol Arena di Bologna nell’ambito della leg europea e UK del nuovo tour internazionale Dinner Party Live On Tour.

Il tour accompagnerà il lancio del nuovo album, Dinner Party, atteso per il 5 giugno.

C’è qualcosa di speciale nel sedersi a tavola insieme: un gesto semplice che dà la sensazione di condividere un futuro. Dinner Party cala l’ascoltatore proprio in questa atmosfera, dentro un racconto intimo fatto di calore, leggerezza e sincerità.

L’album ha un respiro cinematografico e organico, con brani che sembrano ricordi cheprendono forma dolcemente. Alla produzione tornano Julian Bunetta e John Ryan, collaboratori di lunga data di Horan. Tra gli altri partner creativi e co-autori figurano Afterhrs, Amy Allen, Ian Franzino, Andrew Haas, Steph Jones, Rocky Block e Joel Little.

Reduce dalla recente collaborazione con Myles Smith in “Drive Safe”, Horan è anche protagonista della cover di GQ HYPE, che descrive Dinner Party come “una raccolta di canzoni sincere dai “toni seppia” che l’artista ha iniziato a scrivere nel 2024 dopo aver compiuto 30 anni, quando ha potuto rallentare, guardarsi indietro, godersi il presente e immaginare il futuro.

28 ottobre 2026 – Milano, Unipol Forum

29 ottobre 2026 – Bologna, Unipol Arena

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4lZ3FN9