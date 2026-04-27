MÚM: la band islandese a Giugno in concerto a Bologna e Milano

Il gruppo islandese Múm, tra i nomi più influenti del pop elettronico sperimentale, torna in Italia: il 23 giugno a Bologna nell’ambito di BOtanique e il 24 giugno al Circolo Magnolia di Milano.

Da sempre riconosciuti per la loro inesauribile ricerca sonora, i Múm costruiscono paesaggi musicali in cui voci eteree, beat glitch, campionamenti innovativi ed effetti onirici si intrecciano con strumenti tradizionali e non convenzionali. Per l’occasione presenteranno dal vivo il loro ultimo lavoro “History of Silence”, pubblicato a Settembre 2025. Un progetto in cui il silenzio, come suggerisce il titolo stesso, diventa elemento centrale della composizione, talvolta come spazio di respiro. Un tempo che si dilata fino ad assumere le sembianze di una vera e propria architettura sonora e spaziale.

In equilibrio tra acustico ed elettronico, il disco si muove tra archi, pianoforte, percussioni e sintetizzatori analogici, che si fondono in una trama quasi eterea ed intangibile. Un universo sonoro che viaggia tra ambient, pop ed elettronica, sviluppato attraverso un suono sfuggente, a tratti onirico che permette a ciascuno strumento musicale di trovare un proprio percorso.

La formazione attuale vede sul palco i membri fondatori Gunnar e Örvar, accompagnati dalla cantante Sigurlaug Gísladóttir (Mr. Silla) e dal compositore e percussionista finlandese Samuli Kosminen. A loro si uniscono spesso la violoncellista Gyða Valtýsdóttir e la chitarrista Róberta Andersen, arricchendo i concerti con nuove sfumature sonore.