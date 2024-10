MOTORPSYCHO: a Maggio 2025 in concerto a Trezzo (Milano), Cesena, Roma e Portogruaro (Venezia)

Tornano in Italia i MOTORPSYCHO, psychedelic rock band originaria della Norvegia con una radicata fanbase nel nostro Paese. “The Comeback Tour” vedrà Bent Sæther e Hans Magnus Ryan esibirsi in concerto in Italia per quattro date.

MOTORPSYCHO – The Comeback Tour

9 maggio 2025 – Trezzo sull’Adda (MI), Live Music Club

10 maggio 2025 – Cesena, Vidia Club

11 maggio 2025 – Roma, Orion

13 maggio 2025 – Fossalta di Portogruaro (VE), Palmariva Live Club

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4dKRcXD

MOTORPSYCHO

Da Trondheim, arrivano i Motorpsycho, fra le band più sorprendenti del rock anni ‘90. Nei loro numerosissimi album in studio (circa una trentina), e più ancora nei loro scatenati spettacoli dal vivo, i Motorpsycho dimostrano grande talento ed eclettismo, con influenze musicali che arrivano dai grandi mostri sacri della musica, dagli Who ai Pink Floyd, dai Sonic Youth ai Dinosaur Jr. Il gruppo, formato nel 1989 dal chitarrista Hans Magnus “Snah” Ryan, dal bassista Bent Saether e dal batterista Kjell Runar “Killer” Jenssen, prende il nome dall’omonimo film di Russ Meyer del 1965. Nel 1991 viene pubblicato l’album di debutto “Lobotomizer”, dopodiché il batterista Kjell Runar Jenssen lascia il gruppo e viene sostituito da Håkon Gebhardt, un amico delle scuole superiori di Hans Magnus Ryan. In seguito, si aggiunge al gruppo anche il musicista Helge Sten, con il quale vengono registrati gli album “Demon Box”, del 1993, e “Timothy’s Monster”, del 1994. In questa fase entrano a far parte del gruppo il chitarrista Morten Fagervik e il tastierista Lars Lien e con la formazione a cinque viene pubblicato l’album “Blissard”, siamo nel 1996. Tornati ad essere un trio, Ryan, Saether e Gebhardt pubblicano gli album “Angels and Daemons at Play” (1997) e “Trust Us” (1998). “Let Them Eat Cake”, del 2000, catapulta la band nel nuovo millennio, periodo che li vede ancora molto prolifici, pubblicando in serie “Phanerothyme” (2001) e “It’s a Love Cult” (2002). Ulteriori cambi di formazione interessano gli anni a venire, quelli degli album “Black Hole/Blank Canvas” (2006) e “Little Lucid Moments”, che vede l’ingresso del nuovo batterista Kenneth Kapstad in pianta stabile. Il 7 agosto 2009 per festeggiare i vent’anni della band esce solo in formato LP il tredicesimo album in studio “Child of the Future” e, cinque mesi dopo, viene distribuito il numero quattordici: “Heavy Metal Fruit”. Nel 2016 la band ha realizzato l’album “Here Be Monsters”, che è il risultato di un’evoluzione di una composizione musicale composta per il compleanno dell’Oslo Teknisk Museum. L’8 settembre 2017 esce il nuovo album “The Tower“, seguito nel 2019 da “The Crucible“.

MOTORPSYCHO – The Comeback Tour

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4dKRcXD

9 maggio 2025 – Trezzo sull’Adda (MI), Live Music Club

10 maggio 2025 – Cesena, Vidia Club

11 maggio 2025 – Roma, Orion

13 maggio 2025 – Fossalta di Portogruaro (VE), Palmariva Live Club