Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

MAYHEM: in concerto il 17 febbraio 2026 a Milano con MARDUK e IMMOLATION

Published

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di black metal: i leggendari MAYHEM annunciano oggi il “Death Over Europe” tour che li vedrà anche in Italia per un unico concerto che si terrà il 17 febbraio 2026 all’Alcatraz di Milano.

Insieme a loro ci saranno anche gli svedesi MARDUK, con uno speciale “War metal old school set”. In apertura suoneranno anche gli IMMOLATION, autentica istituzione americana del death metal.

MAYHEM

Death Over Europe
+ Marduk (War metal old school set)
+ Immolation

17 febbraio 2026 – Milano, Alcatraz

Biglietti > https://tidd.ly/46VjJIH

In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Kerry King in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania) Kerry King in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania)

Reportage Live

ROCKSTADT 2025 – Recap: il successo di un festival dal cuore enorme.

Rockstadt 2025: 5 giorni epici tra natura e metal. Rasnov saluta, il festival rinascerà più grande a Ghimbav nel 2026.

03/09/2025
Static-X in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania) Static-X in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania)

Reportage Live

ROCKSTADT 2025 – Day 5: si chiude alla grande una memorabile decima edizione: addio, Rasnov… Ci vediamo a Ghimbav!

Rockstadt 2025 Day 5: Sepultura, Static-X e Wardruna chiudono un’edizione storica tra furia metal e rituali nordici.

02/09/2025
Rockstadt Extreme Fest 2025 Rockstadt Extreme Fest 2025

Festival

Rockstadt Extreme Fest: L’ultima edizione sul suolo di Rasnov

Con un comunicato trasmesso attraverso il sito ufficiale negli scorsi giorni, lo staff del Rockstadt Extreme Fest preannuncia l’ultima edizione sul suolo di Rasnof,...

26/04/2025
Rockstadt Extreme Fest 2025 Rockstadt Extreme Fest 2025

Festival

Rockstadt Extreme Fest: aggiornamento nella line-up

Tramite la pagina ufficiale del festival, nei giorni scorsi è stato postato il seguente comunicato riguardante la line-up dell’ultima giornata: Come ogni anno, le...

13/04/2025