MAYHEM: in concerto il 17 febbraio 2026 a Milano con MARDUK e IMMOLATION

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di black metal: i leggendari MAYHEM annunciano oggi il “Death Over Europe” tour che li vedrà anche in Italia per un unico concerto che si terrà il 17 febbraio 2026 all’Alcatraz di Milano.
Insieme a loro ci saranno anche gli svedesi MARDUK, con uno speciale “War metal old school set”. In apertura suoneranno anche gli IMMOLATION, autentica istituzione americana del death metal.
MAYHEM
Death Over Europe
+ Marduk (War metal old school set)
+ Immolation
17 febbraio 2026 – Milano, Alcatraz
Biglietti > https://tidd.ly/46VjJIH