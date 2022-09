“L’ultimo girone” dei LITFIBA si conclude con un concerto-evento il 22 dicembre a Milano

“Abbiamo fatto 100, vogliamo fare 101?” con queste parole i LITFIBA hanno annunciato sui loro social un evento unico e irripetibile, un ultimo appuntamento da segnare in calendario.

LITFIBA

22 dicembre 2022 – MILANO

Mediolanum Forum

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/litfiba-2022

oppure a questo link > https://ticketmasteritalia.46uy.net/litfiba

Dopo un trionfale tour sold out nei club e nei principali Festival estivi, sarà questa l’occasione per festeggiare tutti insieme l’ultimo capitolo della storia dei LITFIBA, la rock band più longeva e apprezzata del panorama musicale italiano, una storia lunga 40 (+2) anni.

A dicembre i LITFIBA saranno anche impegnati in una serie di concerti nei principali club d’Europa per portare la loro energia in musica anche oltralpe, il 9 dicembre a Parigi (Bataclan), l’11 dicembre a Bruxelles (La Madeleine),il 15 dicembre a Zurigo (Volkshaus) e il 16 dicembre a Losanna (Les Docks).

PELÙ e RENZULLI (accompagnati da Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso) hanno scelto di rendere visibili gli oltre quattro decenni di storia della band nella scenografia disegnata da Piero Pelù con quattro grandi “XXXX” che rappresentano in numeri romani i 40 anni dei Litfiba ma anche la grande forza del loro rock.

Era il 6 dicembre del 1980, quando i LITFIBA si esibivano per la prima volta in un locale di Firenze (la Rokkoteca Brighton di Settignano) dando il via davanti a 150 persone (che ancora ricordano i tuffi di Piero dal palco) ad una incredibile storia musicale costellata di successi come “El Diablo”, “Spirito”, “Fata morgana”, “Regina di cuori” , “Il mio corpo che cambia” oltre a tante altre (in tutto sono oltre 160 quelle pubblicate in questi anni) che hanno raccontato l’Italia e il mondo, guerre e pacifismo, impegno sociale e tutela dell’ambiente, sostegno alle vittime della Mafia e battaglie per i diritti umani oltre che storie d’amore e rapporti umani profondi.

Precursori come pochi del rock cantato in italiano, I LITFIBA possono fregiarsi di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo.

Pochi artisti possono vantare di aver affrontato, con così grande successo e perseveranza, una gavetta e un percorso lungo e tortuoso come quello della musica e dei suoi cambiamenti durante questi anni, a maggior ragione se parliamo di rock, come i Litfiba, la band presente ancora oggi non solo nel cuore di centinaia di migliaia di fan ma anche nella hall of fame della musica italiana.

Foto di Marco Arici