FOLKCLUB:al via la XXXVI Stagione di Concerti per la musica d’autore a Torino

FolkClub ha inaugurato la sua XXXVI Stagione di Concerti, una delle più longeve e attese dagli amanti della musica d’autore e di qualità di Torino e non solo. Una stagione all’insegna dei ritorni che accoglierà sul piccolo palco di Via Perrone artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella sua storia, insieme a nuove proposte di grande spessore, in linea con lo spirito autentico del club.

OTTOBRE

Cinque gli appuntamenti di ottobre sul palco del FolkClub, comincia PEPPE VOLTARELLI, che il 4 ottobre presenterà il suo nuovo album “La grande corsa verso Lupionòpolis” (Targa Tenco e Premio Loano) accompagnato dal violinista Luca Ciarla. Voltarelli, tre volte vincitore del Premio Targa Tenco, è noto per la sua capacità di raccontare storie di vita e di lotta con un approccio unico e coinvolgente, fra intensità e ironia. Il 5 ottobre, sarà la volta di FABIO TREVES, il ‘Puma di Lambrate’, che celebrerà i suoi 70 anni e 50 anni di carriera della Treves Blues Band con un viaggio musicale nella storia del blues, accompagnato da Alex ‘Kid’ Gariazzo.



Fra i ritorni più significativi di questa stagione quello delle Buscadero Nights, ovvero i concerti di grande musica americana (e non solo) con la direzione artistica del Buscadero, il magazine che dal 1980 resiste nelle edicole e promuove musica e cultura. Ad aprire questa stagione l’11 ottobre sarà uno dei più grandi cantautori del 900: ERIC ANDERSEN le cui canzoni sono state cantate da artisti come Lou Reed, The Grateful Dead, Joni Mitchell, John Denver, Linda Ronstadt e perfino Bob Dylan, con cui Andersen ha condiviso la fervente scena musical del Greenwich Village di New York negli anni ‘60. Andersen sarà accompagnato da Steve Addabbo, straordinario chitarrista e produttore dei successi planetari di Suzanne Vega e curatore delle leggendarie Bootleg Series di Dylan. Un avvio magnifico per questa sezione della stagione del FolkClub dedicata a Paolo Carù, improvvisamente scomparso lo scorso giugno.

Eric Andersen, foto di Paolo Brillo

Sempre a ottobre, ma il 17, si apre anche la quindicesima edizione di RadioLondra, una delle rassegne jazz più amate della città, con “I Tre Tenori”, i sassofonisti GILAD ATZMON, TONY LAKATOS, e JOHANNES MÜLLER, accompagnati da un trio italiano capitanato sempre da ENZO ZIRILLI, per una serata di grande jazz internazionale. La dedica della XV edizione di Radio Londra è per Vittorio Mezzacapa, uno degli entusiasti e fondamentali volontari del club, recentemente scomparso.



Il 24 ottobre, il FolkClub conferma la storica collaborazione con EstOvest Festival presentando “La disfida dei violoncelli di Francia”, un esclusivo incontro musicale tra ÉRIC-MARIA COUTURIER e RENAUD DÉJARDIN, straordinari virtuosi del violoncello che esploreranno insieme repertori che spaziano dal barocco all’avanguardia. Il 25 ottobre CELIA REGGIANI porterà per la prima volta in Italia il suo spettacolo “Dove vai d’où tu viens” in collaborazione con il Festival della Canzone d’Autore Italiana a Parigi, un evento che unisce le radici italiane e la grande chanson francese.

NOVEMBRE

Novembre si apre il 9 con il ritorno dell’immenso EGBERTO GISMONTI, figura indiscutibilmente di primissimo piano della musica e della cultura mondiale degli ultimi 50 anni, maestro indiscusso della chitarra e del pianoforte, noto per le sue composizioni che fondono influenze brasiliane, jazz e musica classica. Gismonti è capace di trasportare il pubblico attraverso paesaggi sonori di rara bellezza e intensità emotiva. Il 16 novembre sarà la volta di STEFANO DALL’ARMELLINA che presenterà il suo album “La Magnolia Stellata”, un ritorno atteso dopo 21 anni, accompagnato da interventi letterari della scrittrice Enrica Tesio. Il 21 novembre, le Buscadero Nights proseguiranno con THOM CHACON e il suo album “Lonely Songs for Wounded Souls”, un’immersione nelle radici più profonde dell’Americana.

Egberto Gismonti, foto di Roberto Cifarelli

Il mese si chiude il 29 novembre con il ritorno di JAVIER GIROTTO & AIRES TANGO, che festeggeranno 30 anni di carriera con il loro nuovo album “30”, e il 30 novembre con una serata dedicata al flamenco in collaborazione con l’Associazione Arte Y Flamenco, grazie alla presenza di tre mostri sacri: JOSE MALDONADO, EL LONDRO e CHICUELO, per una delle esibizioni più autentiche e appassionanti di questa antica tradizione.

DICEMBRE

Dicembre chiuderà la prima parte della stagione con una serie di concerti di grande rilievo. Il 7 dicembre FLO, cantautrice e interprete raffinata, presenterà il suo spettacolo “La canzone che ti devo”, un viaggio tra Napoli, Parigi e Città del Messico, tra musica e teatro. Il 13 dicembre, LUKE WINSLOW KING e ROBERTO LUTI offriranno una serata di blues, folk e rock’n’roll, mentre il 14 dicembre RANDOLPH MATTHEWS guiderà il pubblico in un’esperienza unica tra jazz, soul e gospel per la rassegna RadioLondra.

La prima parte della stagione si concluderà il 20 dicembre con STEFANO VALLA, DANIELE SCURATI E FABIO RINAUD, che con “L’Usignolo” offriranno un concerto dedicato alla musica popolare delle Quattro Province, fondendo le tradizioni italiane con accenni di jazz e musica contemporanea.