Circolo Magnolia di Milano presenta la programmazione Estate 2026 sotto il manifesto del “Sentimento Popolare”

Per la sua ventunesima stagione estiva, il Circolo Magnolia sceglie un filo conduttore netto: “Sentimento Popolare”, riassunto nel claim della campagna visiva della stagione — Il popolo balla. Un manifesto che recupera il linguaggio dei manifesti politici degli anni ’60 e ’70 e lo trasforma in narrazione culturale per l’estate dell’Idroscalo. La stagione assume la forma di una campagna immaginaria — il Partito del Sentimento Popolare (PSP) — di cui ogni serata è un comizio, ogni concerto un’assemblea, ogni dj set un corteo.

Dopo la celebrazione dei primi vent’anni — chiusi con l’edizione 2025 “Io Tu Noi Tutti” e oltre 150 artisti a cartellone, dai Bloody Beetroots a Primal Scream, da Morcheeba a Sama’ Abdulhadi — il Circolo Magnolia entra nel suo ventunesimo anno confermandosi, dal 2005, punto di riferimento della scena culturale milanese: vent’anni di programmazione musicale continuativa all’interno del Parco dell’Idroscalo, di politica dei prezzi, inclusività e partecipazione associativa, che hanno trasformato Segrate in uno dei nodi estivi più riconoscibili del Nord Italia.

«Il nostro Sentimento Popolare prende forma così, con il ritorno della MYSS a Magnolia e con una line up tutta al femminile. Sono i primi 4 nomi di un’estate che sarà importante, che sarà di tutti, dal palco alla città.»

Una traiettoria che riposiziona il Circolo, storico circolo ARCI dell’Idroscalo, su un terreno di riflessione condivisa attorno a libertà e autodeterminazione, diversità, memoria del 25 aprile, contrasto alla violenza di genere e attenzione internazionale, dalla Palestina al dialogo culturale fra mondi.

Una programmazione che incrocia club music internazionale, indie d’autore, hip hop, world music, punk e metal, festival comici e progetti di partecipazione civile. Oltre cento appuntamenti — molti in coproduzione con Le Cannibale, Vivo Concerti, Time Out / Vivi Milano e con la Triennale Milano — che disegnano la mappa di un’estate dichiaratamente plurale.

Gli appuntamenti chiave

16/05 — Opening Party w/ M¥SS KETA · djset di apertura, con Evissimax, cmqmartina e R.ocks. Il punto zero del Sentimento Popolare.

22/05 — NTO + Joachim Pastor · una notte di tecnomelodica francese: il melodic techno di Hungry Music incontra il sound design progressive house cinematografico di Joachim Pastor.

23/05 — Fatboy Slim · big beat e cultura clubbing degli ultimi trent’anni: Norman Cook torna in Italia con il dj set che ha attraversato i festival di mezzo mondo.

28/05 — Bello FiGo + band · live show del rapper italo-ghanese, fra ironia, autotune e provocazione pop.

29/05 — Sama’ Abdulhadi · in coproduzione con Le Cannibale: una delle voci tecno più riconoscibili del panorama internazionale e portavoce della scena palestinese, perfettamente coerente con l’asse politico-culturale della stagione.

05/06 — Luca Agnelli · in coproduzione con Fabrique Milano: techno italiana d’autore, una delle firme più riconoscibili dell’underground europeo (Drumcode, Suara, Bedrock, Terminal M).

07/06 — Sagra dell’Iperbole · live show.

11/06 — TonyPitony · live show. SOLD OUT.

12/06 — Dabeull · french touch e disco di nuova generazione in dj set, con Anna Molly e Love Connection.

14/06 — Big Thief · una delle band indie folk più amate degli ultimi dieci anni torna a Milano.

15/06 — Kneecap · il trio hip hop irlandese in lingua gaelica, fra pop politica e cultura di strada.

19/06 — SIAMO Festival w/ Delicatoni + Fenoaltea · festival in coproduzione.

28/06 — Aldous Harding · produzione interna sul palco minore: songwriting d’autore neozelandese.

02/07 — Altın Gün · il funk anatolico più amato del decennio.

02/07 — Ben Böhmer @ Triennale Milano · in coproduzione con Vivo Concerti, sede speciale Giardino della Triennale (non Idroscalo): live melodic dell’electronic ambient mondiale, album “Bloom” 2023 e Cercle Cappadocia (100M+ views).

04/07 — Rusowsky · fenomeno latin-alternative iberico, in linea con l’asse iberoamericano della stagione.

08/07 — Oliver Tree · viral pop americano in formato live show.

21/07 — Mei Semones · in coproduzione con Jazz:Re:Found.

24/07 — Fritz Kalkbrenner + Lele Sacchi · electronic music tedesca d’autore.

25/07 — Patrick Watson · indie pop canadese in coproduzione, target Vivi Milano.

01/08 — Primus · live show.

19/08 — Geese · live show.

26/08 — Clipse (Pusha T) · in coproduzione con Vivo Concerti, una delle reunion hip hop più attese dell’anno.

11/09 — Sarafine · live show.

12/09 — okgiorgio · in coproduzione con Comcerto: serata live + after dj set, una delle nuove voci più distintive del panorama italiano (biglietteria Ticketmaster / Ticketone).

14/09 — “Lei Ballerò” — Insieme contro la violenza di genere · serata di raccolta fondi per il Centro Antiviolenza e per progetti educativi nelle scuole. Il cuore del Sentimento Popolare.