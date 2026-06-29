LITFIBA: scopri la scaletta del tour estivo “Quarant’anni di 17 RE – Tour 2026”

Il 2026 segna il ritorno sul palco di un vero e proprio mito della musica italiana. È partito ufficialmente ieri il tour “Quarant’anni di 17 Re”, l’incredibile viaggio live che riunisce la formazione originale dei Litfiba degli anni ’80.

Un evento epocale per celebrare i quarant’anni dall’uscita di “17 Re”, il capolavoro della band fiorentina che ha rivoluzionato il rock nazionale ed europeo.

Sullo stesso palco sono tornati a far tremare gli amplificatori Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Insieme, stanno riportando dal vivo la potenza, l’energia post-punk e la poesia visionaria di una stagione musicale irripetibile.

Questo tour estivo, composto da 20 date esclusive tra giugno e agosto 2026, rappresenta un’occasione unica per i fan: riascoltare l’album leggendario suonato come mai accaduto prima d’ora, arricchito da pietre miliari della loro discografia che non venivano eseguite dal vivo da decenni.

Di seguito, la straordinaria scaletta del debutto e il calendario completo dei prossimi appuntamenti estivi.

LITFIBA – la scaletta del “Quarant’anni di 17 RE – Tour 2026”

Febbre (Intro Strumentale)

17 Re

Come un Dio (prima performance live dal 1987)

Oro nero (prima performance live dal 1987)

Sulla Terra (prima performance live dal 1987)

Vendetta (prima performance live dal 1990)

Ferito (prima performance live dal 2013)

Apapaia

Ballata

Re del silenzio (prima performance live dal 2014)

Pierrot e la luna (prima performance live dal 2014)

Univers (prima performance live dal 1987)

Tango (prima performance live dal 1989)

Cafè, Mexcal e Rosita (prima performance live dal 1990)

Gira nel mio cerchio (prima performance live dal 2017)

Cane (prima performance live dal 2015)

Resta

Encore:

Il vento (prima performance live dal 2014)

Istanbul

Santiago (prima performance live dal 2014)

Eroi nel vento

La preda

Tex

Cangaceiro

Una scaletta impressionante, ricca di storici ritorni e canzoni che non venivano suonate live dagli anni ’80 o ’90, oltre ai grandi inni che hanno segnato la prima era della band:

Biglietti > https://tidd.ly/4oiQuqK

30 giugno Padova – Sherwood Festival

02 luglio Bari – Fiera del Levante

04 luglio Pescara – Terrasound Festival, Porto Turistico

07 luglio Milano – Kozel Carroponte

09 luglio Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero

11 luglio Asti – AstiMusica, Piazza Alfieri

14 luglio Genova – Altraonda Festival

16 luglio Roma – Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

18 luglio Servigliano (FM) – NoSound Fest, Parco della Pace

21 luglio Bologna – Sequoie Music Park

23 luglio Firenze – Prato delle Cornacchie

25 luglio Cosenza – Rendano Arena, Piazza XV Marzo

28 luglio Napoli – Arena Flegrea

01 agosto Alghero – Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

04 agosto Catania – Villa Bellini

07 agosto Melpignano (LE) – Sei Festival, Piazza Avantaggiato

11 agosto Palmanova (UD) – Estate di Stelle, Piazza Grande

13 agosto Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli Live

15 agosto Bellaria Igea Marina (RN) – Beky Bay

Biglietti > https://tidd.ly/4oiQuqK

Nota: l’articolo include un link di affiliazione per l’acquisto dei biglietti.