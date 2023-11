LA CRUS e PAOLO BENVEGNU’ in concerto il 25 Novembre a Reggio Emilia

I LA CRUS hanno scelto il Festival “Il Rumore del Lutto” per la loro anteprima live di questa straordinaria e attesa reunion.

Sabato 25 novembre al Teatro Ariosto di Reggio Emilia, PAOLO BENVEGNÙ sarà protagonista di una serata suddivisa in due atti all’interno della rassegna “Il Rumore del Lutto”, in cui si esibiranno anche i La Crus.

LA CRUS

La band che ha segnato in maniera indelebile la scena musicale italiana con la propria innovazione artistica, con album di grande spessore e successo e con brani iconici come IO CONFESSO, pubblicato il 27 ottobre in una nuovissima versione arricchita dalla voce di CARMEN CONSOLI e rinfrescata dalla produzione di Matteo Cantaluppi, tornano tra i protagonisti contemporanei dalla primavera 2024.

Un’occasione unica e irripetibile, con Paolo Benvegnù e i La Crus che si esibiranno insieme sullo stesso palco in una serata suddivisa in due atti: Paolo Benvegnù sarà il primo ad aprire la serata, seguito dai La Crus; sul palco Mauro Ermanno Giovanardi (voce e armonica), Cesare Malfatti (chitarre e campioni), Chiara Castello (tastiere e cori), Marco Carusino (basso e chitarre), Leziero Rescigno (batterie).

PAOLO BENVEGNU’

«Il 25 novembre, al Teatro Ariosto di Reggio Emilia, io e Tazio Aprile suoneremo nell’ambito della rassegna “Il Rumore del Lutto”. Saremo così una cellula dei Paolo Benvegnù lanciata nel mondo. È per noi un privilegio bellissimo, tornare a suonare in Emilia, in luoghi che amiamo moltissimo e che conosciamo bene per civiltà, cultura, apertura verso l’Alterità. Insieme a noi suoneranno i La Crus, che sono apprezzatissimi amici. Se è vero che ognuno, nel viaggio, cerca un luogo di appartenenza a cui tornare, allora ci auguriamo che veniate a cercare casa insieme a noi. Una casa fatta anche di parole e di musica, di sorrisi, sguardi e felicità. Vi aspettiamo» – Paolo Benvegnù.

L’evento, oltre ad essere il ‘finissage’ della rassegna, è dunque una clamorosa prima nazionale e promette di essere uno dei momenti più attesi della programmazione del Festival (info www.ilrumoredellutto.com).