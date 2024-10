JOE BONAMASSA: la superstar della sei corde blues a Luglio in concerto a Roma e Pordenone

Dopo il sold out a Umbria Jazz dello scorso anno, la superstar della sei corde blues Joe Bonamassa torna in Italia per due tappe estive: venerdì 18 luglio 2025 al Pordenone Blues & Co. Festival al Parco San Valentino di Pordenone e sabato 19 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nell’ambito di Rock in Roma.

Biglietti in vendita a questo link > https://tidd.ly/4eFVQaS

Joe Bonamassa è uno dei più apprezzati musicisti del panorama internazionale contemporaneo. Ha all’attivo tre nomination ai Grammy Awards, quindici ai Blues Music Awards (vinti quattro volte) e per ben ventisette volte al primo posto nella Billboard Blues Albums, unico artista ad avere raggiunto questo traguardo nella storia. A nemmeno cinquant’anni, Bonamassa è già una leggenda vivente con un repertorio di oltre cinquanta album che spaziano tra i generi, inclusi quelli con i suoi side project Black Country Communion e Rock Candy Funk Party. Il suo ultimo lavoro, Live At The Hollywood Bowl With Orchestra, è uscito lo scorso 21 giugno sulla sua label J&R Adventures.

Autore prolifico e sempre alla ricerca di novità nei suoi già eclettici orizzonti musicali, Bonamassa ha un’etica del lavoro molto ben definita a prescindere che si trovi in studio, in tour o impegnati in collaborazioni con altri artisti. Negli ultimi anni ha prodotto un’infinita serie di album inclusi quelli di Joanne Shaw Taylor, Marc Broussard, Larry McCray, Jimmy Hall per la sua label KTBA Records, e ha di recente lanciato la società Journeyman LLC, che raggruppa al suo interno una serie di mansioni utili agli artisti indipendenti: management, etichetta discografica, organizzazione di concerti e servizi di marketing.

JOE BONAMASSA

Venerdì 18 Luglio 2025 – PORDENONE

Pordenone Blues & Co. Festival / Parco San Valentino – via San Valentino

Platea A: € 100,00 + prev.

Platea B: € 80,00 + prev.

Platea C: € 60,00 + prev.

Sabato 19 Luglio 2025 – ROMA

Roma, Rock in Roma / Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – via Pietro de Coubertin, 30

Parterre centrale: € 110,00 + prev.

Parterre laterale: € 90,00 + prev.

Tribuna centrale: € 85,00 + prev.

Tribuna mediana: € 75,00 + prev.

Tribuna laterale: € 65,00 + prev.

Tribuna alta: € 60,00 + prev.