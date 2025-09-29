Connect with us

JOE BONAMASSA torna a Milano dopo 12 anni, unica data italiana all’Unipol Forum il 4 novembre 2026

Joe Bonamassa in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma foto di Mirko Pizzichini
Joe Bonamassa in concerto all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma foto di Mirko Pizzichini

Joe Bonamassa, leggenda indiscussa del blues, dopo un’attesa lunga dodici anni torna a Milano per un’unica data italiana mercoledì4 novembre 2026 all’Unipol Forum.

La superstar del blues-rock Joe Bonamassa è uno dei musicisti più acclamati del panorama attuale: quattro nomination ai GRAMMYe quindici ai Blues Music Awards (di cui quattro vinte). Il suo più recente album in studio, Breakthrough è il suo ventinovesimo lavoro a raggiungere il primo posto nella classifica Billboard.

La carriera e il percorso musicale di Bonamassa si sono evoluti costantemente nel tempo, continuando a guadagnare sempre più slancio e riconoscimenti. Ha girato il mondo diverse volte ed è, senza dubbio, uno dei più grandi chitarristi, cantanti e musicisti blues in circolazione. Nonostante sia solo sulla quarantina, Bonamassa è già una leggenda vivente, con un incredibile catalogo musicale che spazia in diversi generi. Ha pubblicato oltre cinquantuno album, tra i quali numerosi live e collaborazioni con i suoi progetti paralleli più sperimentali come Black Country Communion e Rock Candy Funk Party. Durante la sua lunga carriera il bluesman ha aperto i concerti di band leggendarie tra i quali quelli degli Who allo United Center di Chicago e dei Rolling Stones al Lumen Field Stadium di Seattle

Autore prolifico sempre alla ricerca di nuovi orizzonti musicali, Bonamassa è instancabile nel lavoro in studio, in tour o nelle collaborazioni con altri artisti. Negli ultimi anni ha prodotto un gran numero di album per illustri colleghi come JoanneShaw TaylorMarc BroussardLarry McCrayJimmy Hall e molti altri, attraverso le sue etichette indipendenti JourneymanRecords e KTBA Records. Ha anche fondato Journeyman LLC, una compagnia di management artistico, etichetta discografica, promozione di concerti e marketing, con l’obiettivo di far crescere la visibilità degli artisti indipendenti in tutto il mondo.

JOE BONAMASSA

Mercoledì 4 Novembre 2026 – MILANO
Unipol Forum – via Giuseppe di Vittorio, 6
Inizio concerti h. 20:00

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4nqwuSu
I biglietti saranno disponibili dalle 10 di venerdì 3 ottobre.

Poltronissima: € 120,00 + prev.
Poltrona: € 110,00 + prev.
Tribuna A parterre: € 100,00 + prev.
Tribuna gold: € 85,00 + prev.
Primo anello numerato: € 60,00 + prev.

