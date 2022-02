JOAN AS POLICE WOMAN and band: a marzo in concerto a Pordenone, Roma e Milano

Tra i migliori esempi di songwriting al femminile, Joan As Police Woman ha trascorso l’anno in lockdown creando nuova musica. Recenti sono infatti le pubblicazioni del secondo album di cover, ‘Cover Two’, di ‘Live’, il suo primo album dal vivo, e di ‘The Solution Is Restless‘, l’ultimo album pubblicato a novembre 2021.

Joan As Police Woman ha inoltre collaborato con la super band Gorillaz nel brano ‘Simplicity’ contenuto nel loro ultimo disco, ‘Song Machine’.

Il tour che porterà Joan As Police Woman in Italia nel 2022, accompagnata sul palco da Parker Kindred (Antony & The Johnsons, Jeff Buckley) alla batteria e da Jacob Silver (Lee Fields) al basso, vedrà ripercorre la lunga e prolifica carriera dell’artista newyorkese, tra grandi classici e brani contenuti nel nuovo disco!

JOAN AS POLICE WOMAN

giovedì 17 marzo – PORDENONE – CAPITOL

Via G. Mazzini, 60

prezzo del biglietto: 18 Euro + d.p.

sabato 19 marzo – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Viale Pietro de Coubertin, 30

prezzo del biglietto: 19,50 Euro + d.p.

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/3LGpZbT

domenica 20 marzo – MILANO – SANTERIA SOCIAL CLUB

Viale Toscana, 31

prezzo del biglietto: 22 Euro + d.p.

sabato 18 giugno – GALZIGNANO TERME (PD) – ANFITEATRO DEL VENDA

Via delle Cascine, 41

prezzo del biglietto: 20 Euro + d.p.

Rimangono validi i biglietti acquistati per i concerti previsti a maggio 2020 e successivamente riprogrammati. In caso di impossibiltà a partecipare alle nuove date previste per il 2022 è comunque possibile richiedere un voucher inoltrando richiesta presso il punto vendita (online o offline) in cui si è effettuato l’acquisto.

Dopo i rimandi causa disposizioni da emergenza Covid-19, Joan As Police Woman è pronta a tornare in tour in Italia e nel frattempo ha pubblicato anche un nuovo album, ‘The Solution Is Restless‘, a novembre 2021 (Pias). Lo scorso anno trascorso in lockdown ha visto la stravagante artista pubblicare ‘Cover Two’, il secondo album di cover ottimamente accolto dalla critica musicale, e ‘Live’, il primo disco dal vlvo tratto dalla performance in studio a New York, con band, per documentare il Damned Devotion Tour del 2018.

Nel mentre, Joan As Police Woman si è concentrata nella scrittura del nuovo disco, le cui registrazioni sono iniziate a novembre 2019 a Parigi, insieme a Dave Okumu (cantante, chitarrista e produttore, noto sopratutto per essere il frontmant della band The Invisible) ed il leggendario Tony Allen, poco prima della sua scomparsa.

Dopo il ritorno alle origini con il tour di ‘Joanthology’, che ha visto Joan As Police Woman esibirsi in Italia in solo, tra pianoforte, chitarra, la sua inconfondibile voce e la sua carismatica presenza scenica, Joan è pronta a tornare in scena accompagnata sul palco da Parker Kindred alla batteria e da Jacob Silver al basso. Il tour che la porterà in Italia nel 2022 vedrà ripercorrere la lunga carriera di Joan, tra i suoi migliori successi ed i brani tratti dall’ultimo ‘The Solution Is Restless’. Scritto e registrato insieme a Dave Okumu dei The Invisible e al leggendario Tony Allen, poco prima che venisse a mancare, l’album è il frutto di una jam session improvvisata in uno studio parigino.

Foto di Emanuela Vigna