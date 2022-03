JOAN AS POLICE WOMAN: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Roberto Finizio

Quando manca ormai poco al liberi tutti di fine stato di emergenza, infatti dal primo aprile saranno liberate le capienze al 100% anche per i concerti al chiuso, domenica sera abbiamo avuto un piccolo aperitivo di musica internazionale diventata ormai merce rara nel nostro paese da quasi un anno. I costi delle tournée per gli artisti stranieri ha portato alla cancellazione o spostamento di quasi tutti i concerti dall’inizio del 2022.

Doppio live alla Santeria Toscana 31 di Milano per la songwriter newyorkese Joan Wasser, sulle scene conosciuta come Joan As Police Woman, accompagnata per l’occasione dal batterista Parker Kindred (Antony & The Johnsons, Jeff Buckley) ed il bassista Jacob Silver (Lee Fields).

Oltre al previsto concerto delle 21.30, a causa della limitazione della capienza con pubblico seduto, è stata infatti allestita una performance anche alle 18.30 per far fronte alle numerose richieste pervenute all’organizzazione.

Joan ha così potuto portare sul palco milanese tutti i suoi grandi successi ed anche l’ultimo lavoro di studio ‘The Solution Is Restless’ pubblicato a novembre 2021, oltre ad alcune cover dai suoi precedenti album.

La data milanese è stata solo un arrivederci per il pubblico italiana che potrà riascoltare questa estate precisamente sabato 18 giugno all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme, con biglietti in vendita su DICE.

Clicca qui per vedere le foto del concerto Joan As Police Woman alla Santeria Toscana 31 di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

JOAN A POLICE WOMAN: la scaletta del concerto di Milano:

Get My Bearings

Take Me to Your Leader

Masquerader

Hard White Wall

Sweet Thing (David Bowie cover)

Geometry of You

I Keep Forgettin’ (Michael McDonald cover)

Let It Be You

Feed the Light

Tell Me

Dinner Date

The Barbarian

The Magic

Encore:

Your Song

Why Can’t We Live Together (Timmy Thomas cover)

Holy City